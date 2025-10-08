حسم النادي الأهلي اختياره لمديره الفني الجديد بعد مرحلة من المفاوضات الدقيقة، حيث استقرت لجنة التخطيط على التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب، بعد منافسة مع ثلاثة أسماء أخرى هم البرتغالي جوزيه جوميز، والتركي فاتح تريم، والكرواتي إيجور.

وكشفت مصادر ليلا كورة أن الأهلي توصل لاتفاق مع ييس توروب على عقد يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، ليقود الفريق في المرحلة المقبلة خلفًا للمدرب الإسباني خوسيه ريفيرو وعماد النحاس المدير الفني المؤقت حاليًا.

وجاء استبعاد جوزيه جوميز من القائمة النهائية بسبب وجود شرط جزائي ومستحقات مالية تتجاوز مليون دولار، فيما خرج فاتح تريم من الحسابات بعد طلبه راتبًا سنويًا يبلغ 4.5 مليون دولار، وهو ما جعل عرض الأهلي غير مناسب من الناحية المالية.

وبعد اجتماع "زووم" جمع بين محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وأسامة هلال القائم بأعمال مدير التعاقدات في النادي، تم الاتفاق على جميع التفاصيل مع توروب، قبل أن يسافر هلال إلى الدنمارك لاستكمال المفاوضات النهائية، حيث تجري حاليًا عملية توقيع العقود رسميًا تمهيدًا للإعلان عن المدرب الجديد خلال الساعات المقبلة.