المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

القائمة النهائية ضمت 4 أسماء.. يلا كورة يكشف لماذا استقر الأهلي على ييس توروب؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:39 م 08/10/2025
جيس ثورب

ياس توروب

حسم النادي الأهلي اختياره لمديره الفني الجديد بعد مرحلة من المفاوضات الدقيقة، حيث استقرت لجنة التخطيط على التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب، بعد منافسة مع ثلاثة أسماء أخرى هم البرتغالي جوزيه جوميز، والتركي فاتح تريم، والكرواتي إيجور.

وكشفت مصادر ليلا كورة أن الأهلي توصل لاتفاق مع ييس توروب على عقد يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، ليقود الفريق في المرحلة المقبلة خلفًا للمدرب الإسباني خوسيه ريفيرو وعماد النحاس المدير الفني المؤقت حاليًا.

وجاء استبعاد جوزيه جوميز من القائمة النهائية بسبب وجود شرط جزائي ومستحقات مالية تتجاوز مليون دولار، فيما خرج فاتح تريم من الحسابات بعد طلبه راتبًا سنويًا يبلغ 4.5 مليون دولار، وهو ما جعل عرض الأهلي غير مناسب من الناحية المالية.

وبعد اجتماع "زووم" جمع بين محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وأسامة هلال القائم بأعمال مدير التعاقدات في النادي، تم الاتفاق على جميع التفاصيل مع توروب، قبل أن يسافر هلال إلى الدنمارك لاستكمال المفاوضات النهائية، حيث تجري حاليًا عملية توقيع العقود رسميًا تمهيدًا للإعلان عن المدرب الجديد خلال الساعات المقبلة.

الأهلي الدوري المصري ييس ثوروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg