مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

مهمة خارجية بعد 10 أيام.. موعد مباراة ييس توروب الأولى مع الأهلي

محمد همام

كتب - محمد همام

02:25 م 08/10/2025
ياس توروب

ياس توروب مدرب الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن تعاقده مع المدرب الدنماركي ييس توروب لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم الحالي 2025-2026.

وجاء إعلان التعاقد مع المدرب الدنماركي ليكون بديلاً للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عن منصبه بعد إقالته إثر الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في إطار الجولة الخامسة من الدوري.

وكان عماد النحاس قد تولى الأمور الفنية لفريق الأهلي بشكل مؤقت، حيث نجح في إعادة النتائج الإيجابية للفريق الأحمر على المستوى المحلي.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الدنماركي، صاحب الـ55 عامًا، مشواره مع الأهلي يوم الجمعة المقبل، حيث سيقود التدريبات استعدادًا لمباراة إيجيل نوار البورندي في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ستُقام مباراة الأهلي وبطل بوروندي يوم 18 أكتوبر الجاري، ثم ستليها مواجهة مع الاتحاد السكندري يوم 22 أكتوبر، وبعدها ستكون مباراة العودة ضد بطل بوروندي يوم 25 أكتوبر. أما اللقاء الأخير في هذا الشهر فسيكون ضد بتروجيت.

ترتيب الدوري المصري

الأهلي الزمالك الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا ييس توروب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

