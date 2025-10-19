أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن تعاقده مع المدرب الدنماركي ييس توروب لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم الحالي 2025-2026.

وجاء إعلان التعاقد مع المدرب الدنماركي ليكون بديلاً للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عن منصبه بعد إقالته إثر الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في إطار الجولة الخامسة من الدوري.

وكان عماد النحاس قد تولى الأمور الفنية لفريق الأهلي بشكل مؤقت، حيث نجح في إعادة النتائج الإيجابية للفريق الأحمر على المستوى المحلي.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الدنماركي، صاحب الـ55 عامًا، مشواره مع الأهلي يوم الجمعة المقبل، حيث سيقود التدريبات استعدادًا لمباراة إيجيل نوار البورندي في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ستُقام مباراة الأهلي وبطل بوروندي يوم 18 أكتوبر الجاري، ثم ستليها مواجهة مع الاتحاد السكندري يوم 22 أكتوبر، وبعدها ستكون مباراة العودة ضد بطل بوروندي يوم 25 أكتوبر. أما اللقاء الأخير في هذا الشهر فسيكون ضد بتروجيت.

