تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 2
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

0 0
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 2
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 1
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

من ضمنهم عاشور وداري.. طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق المصاب

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:54 م 08/10/2025
إمام عاشور

إمام عاشور

أوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة 4 لاعبين مصابين في صفوف الفريق الأحمر.

وسبق وأعلن النادي الأهلي تفاصيل إصابة حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأحمر، التي تعرض لها خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري. طالع التفاصيل

حالة رباعي الأهلي

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "حالة إمام عاشور لاعب الفريق مستقرة وفي تحسن مستمر، ويتم متابعة التحاليل من وقت لآخر، بالإضافة إلى إجراء تحاليل جديدة في بداية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن كبير، خاصة أن اللاعب ملتزم بالبرنامج العلاجي والغذائي من قبل الجهاز الطبي بالنادي، مشيرًا إلى أنه بمجرد اكتمال شفاء اللاعب سيبدأ مرحلة التأهيل والتجهيز البدني للمشاركة في التدريبات".

وأضاف: "كريم فؤاد مدافع الفريق الأول، يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي المخصص له، عقب إصابته في العضلة الأمامية، ويتم تجهيزه، حيث يجري أشعة جديدة في بداية الأسبوع المقبل، لتحديد درجة التعافي من الإصابة وعودته للتدريبات".

وأوضح طبيب الأهلي: "أشرف داري مدافع الفريق الأول، تعرض لإصابة جديدة عبارة عن تمزق بوتر العضلات أسفل البطن (فتق رياضي)، وسيخضع اللاعب لأشعة وفحوصات أخرى، لتحديد الخطة العلاجية المناسبة".

وأتم جاب الله طبيب الأهلي تصريحاته: "أحمد رضا لاعب وسط النادي، شعر بآلام في الركبة أثناء التدريب وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة من فحوصات طبية وأشعات الرنين، لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات عقب التوقف الدولي".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أشرف داري إمام عاشور كريم فؤاد أحمد رضا

