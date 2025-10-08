أعلنت إدارة النادي الأهلي، عن التعاقد مع الدنماركي ييس توروب، لتولى ‏المسئولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لمدة عامين ونصف.

وأنهى أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والكشافة بالنادي الأهلي، كافة الأمور الإدارية ‏والمالية بعد الاجتماع مع المدرب في الدنمارك، ومن المقرر أن يصل ييس توروب إلى القاهرة غدًا.

ويتواجد ييس توروب المدير الفني الجديد للأهلي، غدًا الخميس، في القاهرة ‏ومعه اثنين من مساعديه، بالإضافة إلى معد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس، ويبدأ المدرب الدنماركي مهمته ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة.

تفاصيل عقد الأهلي مع توروب

أكد مصدر في تصريحات لـ"يلا كورة" أن العقد المبرم بين الأهلي وتوروب مدته موسمين ونصف، وسيحصل المدرب الدنماركي برفقة جهازه المعاون على 250 ألف يورو شهريًا.

وأوضح المصدر ذاته، أن توروب وافق على وجود عادل مصطفي في الجهاز المعاون بالنسبة له، بينما يفرض الغموض نفسه على موقف عماد النحاس الذي سيكون مران الغد هو الأخير بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه الشكر له على الأقرب.

وأشار المصدر، قائلًا: "هناك شرط جزائي يقدر بثلاث شهور على الطرفين حال فسخ العقد "، موضحًا: "توروب شاهد مباريات كثيرة لفريق الأهلي وأجتمع مع محمود الخطيب رئيس الأهلي مرتين من قبل عبر تطبيق "زووم" قبل التعاقد معه".