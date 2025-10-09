المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وليد صلاح الدين: مانشيني وكيروش كانا مرشحين لتدريب الأهلي.. وتوروب مرن تكتيكيًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:37 ص 09/10/2025
وليد صلاح الدين

وليد صلاح الدين

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مجموعة من الملفات في القلعة الحمراء، أبرزها ما يتعلق بالمدير الفني الجديد ومسار المفاوضات معه قبل أنه يتم الإعلان عنه.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع ييس توروب، لتولي المهمة الفنية للنادي الأهلي، خلفًا لسلفه خوسيه ريبيرو، ليقود المدرب الدنماركي فريق الأهلي لمدة عامين ونصف.

تصريحات وليد صلاح الدين

استهل وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تصريحاته عبر قناة "الأهلي" قائلًا: "كان النادي الأهلي يبحث عن التعاقد مع مدير فني جديد للفريق، وكانت أمامنا ثلاثة مستويات من الخيارات".

وأضاف: "المستوى الأول هو "المدرب المشروع"، أي المدرب الشاب الذي يمكن تنفيذ مشروع طويل المدى معه، لكننا استبعدنا هذا الخيار منذ البداية، أما المستوى الثاني فكان التعاقد مع مدرب كبير، لكننا واجهنا بعض العوائق مثل عامل السن، وكان من بين الأسماء المطروحة روبرتو مانشيني وفاتح تريم، بالإضافة إلى كارلوس كيروش وروي فيتوريا".

وتابع: "لأسباب مختلفة لم تكتمل الأمور، فبعضهم كان ينتظر عروضًا أخرى، وآخرون اعتادوا تدريب المنتخبات، فيما رفض البعض فكرة العمل في الشرق الأوسط، أما المستوى الثالث فكان أن يكون المدرب من الفئة التالية للأسماء الكبرى، على أن يتراوح عمره بين 50 و60 عامًا، وقد طُرحت عدة أسماء مجتهدة، ووضعنا معايير واضحة من بينها أن يكون المدرب قد حقق بطولات، وأن يمتلك مرونة تكتيكية".

وأكمل: "عقدنا اجتماعًا مطولًا مع ييس توروب، بحضور لجنة التخطيط، والمدير الرياضي، وأسامة هلال، بينما كان محمود الخطيب يتابع الأمور وترك لنا مساحة العمل، شعرنا بالراحة تجاه المدرب، وكان القرار في الأهلي نهائيًا، وكنت من أكثر المؤيدين له".

وواصل: "استمر الاجتماع مع المدرب نحو نصف ساعة، وطرحنا عليه العديد من الأسئلة، والمدرب يجيد الإنجليزية والألمانية، ولم يتم بعد الكشف عن اسم المترجم، من أبرز الأسئلة التي طُرحت، كيفية تعامله مع اللاعبين في حال لم يتمكن الفريق من تطبيق طريقته، ومدى مرونته التكتيكية".

وزاد: "أوضح توروب أنه مر بتجربة مشابهة في أوجسبورج حين لم يستوعب الفريق طريقته في البداية، فقام بتغييرها، وأشار إلى أنه لعب بطريقة هجومية مع كوبنهاجن، وكان فريقه يفرض الاستحواذ في أغلب أوقات المباراة، مع اعتماد هجوم شرس ومباغت، وأكد قدرته على تطوير اللاعبين".

وأردف مدير الكرة بالأهلي: "تابعنا العديد من مباريات المدرب، واستطلعنا آراء الجماهير عنه، ورأينا كيف يتعامل مع وسائل الإعلام، خاصة أن الإعلام لدينا يتميز بالشراسة أحيانًا، كنا بحاجة إلى مدرب هادئ، يمتلك بطولات، ويتمتع بسيرة ذاتية مميزة، وطموح كبير لتحقيق النجاحات مع الأهلي".

واستكمل: "كان من المستحيل التعاقد مع مدرب جديد وسط ضغط المباريات، لذلك استمر عماد النحاس خلال تلك الفترة، على أن يتولى المدرب الجديد المهمة خلال فترة التوقف".

وكشف عن جهاز توروب: "سينضم توروب بجهاز فني متكامل، ونحن نثق في الجهازين الطبي والإداري، وأنا شخصيًا متفائل بالمدرب الجديد، سيصل توروب برفقة اثنين من وكلائه، ومعه مساعدان لن أستطيع الكشف عن اسميهما حاليًا، لكن الطاقم بأكمله مميز، وسنعقد مؤتمرًا صحفيًا لتقديم المدرب يوم الجمعة، على أن يحضر الجهاز المعاون يوم السبت أو الأحد".

وأتم وليد صلاح الدين: "المدرب سيضم في جهازه مدربًا عامًا ومدربًا مساعدًا، وسيتواجد عادل مصطفى ضمن الطاقم، إلى جانب مدرب حراس مرمى، ومخطط أحمال، ومحلل أداء".

 

