كلام فى الكورة
وليد صلاح الدين: رفضنا عرض الاتحاد الليبي لضم الشحات.. وعبد القادر مهيّأ للتجديد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:56 ص 09/10/2025
وليد صلاح الدين - الأهلي

وليد صلاح الدين

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن العديد من الأمور في القلعة الحمراء، فيما يتعلق بملف تجديد اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن الخطة القائمة حاليًا تعطي الأولوية لتجديد بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

تصريحات وليد صلاح الدين

استهل وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تصريحاته عبر قناة "الأهلي" قائلًا: "يوجد قرار في الأهلي، ينص على عدم ترضية من يمتد عقده بين اللاعبين لمدة موسمين أو ثلاثة أو بحد أقصى 5 مواسم، وسنفتح باب التفاوض مع السداسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم".

وتابع: "سنفتح باب التفاوض مع السداسي من خلال لجنة التخطيط ونضع رقمًا مناسبًا بالإضافة إلى الامتيازات ويتم الكشف عن العرض للاعب، وإذا أبدى ترحيبه ستكتمل قصته معنا، وإذا لم تسر الأمور فنؤكد على أن الراتب ثابت بينما سنبدي مرونة في الامتيازات".

وأضاف: "نقوم بتحضير البديل احتياطيًا بالحديث مع نادي اللاعب الذي نرغب في ضمه، حيث نفتح التفاوض وفقًا لمعاييرنا من السن والقيمة الفنية والأخلاقية".

وأكمل: "لم نتطرق لفتح باب التعاقد مع اللاعبين في يناير، ويجب أن نعطي المدرب الأريحية في العامل، ولن يكون هناك تفكير في صفقات شتوية إلا بناءً على طلب ورؤية المدرب".

وزاد مدير الكرة: "وصلنا عرضًا من الاتحاد الليبي من أجل ضم حسين الشحات، وقمنا برفضه، نحن نثق في جميع اللاعبين، والشحات من اللاعبين الذين يعشقون الأهلي وجماهيره، (واللاعب اللي مشتريني أشتريه)، وسنجلس مع الشحات وكل الأمور مطروحة".

وواصل: "غير صحيح ما يتردد عن تقدمنا بعرض للشحات لمدة موسم في الوقت الذي رفض فيه الأمر وطالب بموسمين، ولم نفتح ملف التجديد خلال الفترة الماضية، واليوم هو الأول في العمل".

وأردف: "لم نتحدث مع أحمد عبد القادر ولم نجلس معه، والملف سيتم فتحه وسأتحدث مع لجنة التخطيط والخطيب، عبد القادر مهيأ للتجديد والاستمرار في الأهلي، وديانج من اللاعبين الكبار، وكوكا كذلك هو لاعب دولي ومميز ويلعب في أكثر من مركز وتأثيره كان واضحًا الفترة الماضية، وكان أحد أسباب الفوز بمباراة الزمالك".

واستكمل: "أفضل وجود رباعي مميز في حراسة مرمى الأهلي، وأشعر بالقلق حال تواجد عدد قليل في ذلك المركز، عندما كنا نملك ثلاثي، انضم ثنائي للمنتخب ولم يتبق سوى حارس واحد، حينها ننظر كيف سيظهر وهل سيتعرض لضغوط أم لا".

وأتم حديثه: "رباعي حراسة المرمى سيبقى في الأهلي، وكل شيء متاح للظروف، أمامنا العديد من البطولات وعدد مباريات كبير".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي وليد صلاح الدين النادي الأهلي

