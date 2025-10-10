اجتماع بين رئيس الزمالك وفيريرا بحضور جون إدوارد

عقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعاً مساء الخميس مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وحضر الاجتماع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.



وتم خلال الاجتماع استعراض أحوال الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع النتائج في المباريات الأخيرة ، وكذلك التعرف على ترتيبات الفريق قبل بدء مشواره بالكأس الكونفدرالية هذا الموسم.



وأوضح الزمالك في بيان رسمي، أنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على عقد جلسة أخرى مع فيريرا في الأسبوع المقبل، لبحث احتياجات الفريق للفترة المقبلة.



وأشار إلى أن الجلسة ستشهد أيضًا الحديث عن كيفية العمل على استعادة الانتصارات، وتحقيق النتائج، وتقديم الأداء الذي يلبي طموحات جماهير الزمالك.