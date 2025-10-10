قدم النادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الدنماركي ييس توروب، الدكتور زياد محمود، الذي سيتولى مهمة الترجمة مع مدرب المارد الأحمر الجديد.

الأهلي ينظم مؤتمرًا صحفيًا في هذه الأثناء، من أجل تقديم ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق، بعقد يمتد إلى عامين ونصف.

من هو مترجم ييس توروب مدرب الأهلي الجديد؟

وحرص وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الأهلي، على تقديم زياد محمود، مترجم ييس توروب، على هامش المؤتمر الصحفي.

حيث قال وليد صلاح في المؤتمر الصحفي: "استهدفنا التعاقد مع مترجم، سبق له لعب كرة القدم، كي يكون على دراية بالمصطلحات الكروية، وأن يكون مشجعًا للنادي الأهلي".

وتم تعريف زياد محمود، مترجم ييس توروب مدرب الأهلي الجديد في هذه النقاط:

- دكتوراه في الترجمة.

- من ناشئين النادي الأهلي.

- لعب من قبل لفريقي الجونة والداخلية.

- صاحب أول هدف في تاريخ الجونة.

- يشجع الأهلي بجنون.

وبدأ الدكتور زياد محمود مهمته من فعاليات المؤتمر الصحفي لتقديم ييس توروب، مديرًا فنيًا جديدًا للنادي الأهلي، في حقبة جديدة، بعد انتهاء فترة الجهاز المؤقت بقيادة عماد النحاس.