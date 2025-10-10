المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 1
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 4
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ناشئ الأهلي وله هدف تاريخي.. من هو مترجم ييس توروب؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:25 م 10/10/2025
مترجم الأهلي

زياد محمود مترجم ييس توروب مدرب الأهلي

قدم النادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الدنماركي ييس توروب، الدكتور زياد محمود، الذي سيتولى مهمة الترجمة مع مدرب المارد الأحمر الجديد.

الأهلي ينظم مؤتمرًا صحفيًا في هذه الأثناء، من أجل تقديم ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق، بعقد يمتد إلى عامين ونصف.

تغطية المؤتمر الصحفي لتقديم ييس توروب مدرب الأهلي الجديد.. تابع التفاصيل لحظة بلحظة من هنا

من هو مترجم ييس توروب مدرب الأهلي الجديد؟

وحرص وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الأهلي، على تقديم زياد محمود، مترجم ييس توروب، على هامش المؤتمر الصحفي.

حيث قال وليد صلاح في المؤتمر الصحفي: "استهدفنا التعاقد مع مترجم، سبق له لعب كرة القدم، كي يكون على دراية بالمصطلحات الكروية، وأن يكون مشجعًا للنادي الأهلي".

وتم تعريف زياد محمود، مترجم ييس توروب مدرب الأهلي الجديد في هذه النقاط:

- دكتوراه في الترجمة.

- من ناشئين النادي الأهلي.

- لعب من قبل لفريقي الجونة والداخلية.

- صاحب أول هدف في تاريخ الجونة.

- يشجع الأهلي بجنون.

وبدأ الدكتور زياد محمود مهمته من فعاليات المؤتمر الصحفي لتقديم ييس توروب، مديرًا فنيًا جديدًا للنادي الأهلي، في حقبة جديدة، بعد انتهاء فترة الجهاز المؤقت بقيادة عماد النحاس.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب مدرب الأهلي ييس توروب مترجم ييس توروب مترجم مدرب الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg