المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 5
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 7
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حسام المندوه: لا نتمنى أن يصل الزمالك لمرحلة الإفلاس.. وقد نفكر في الاستقالة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:17 م 10/10/2025
المندوه

حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أنه لا يتمنى أن يصل النادي لمرحلة الإفلاس على خلفية الأزمة المالية بعد سحب أرض 6 أكتوبر.

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "مشكلة الزمالك الحالية أكبر من أننا نتحدث عن فريق يفوز أو يخسر، نحن نتحدث أن النادي مهدد بالانهيار وهذا أمر حقيقي "الناس بتقول مش للدرجة دي، لا للدرجة دي ونص".

المندوه: الزمالك بيموت

وأضاف: "الزمالك كان مريض عندما تولينا المسؤولية (دلوقتي المريض بيموت)، كان في العناية المركزة، ودلوقتي بيموت المريض، وما يحدث أمر غير طبيعي".

وأكمل: "كل فكرنا وأملنا أننا نستثمر في أصول نادي الزمالك، وأهم أصل هو نادي الزمالك في 6 أكتوبر".

وتابع: "نحن بنتعاقب على أمور (ملناش ذنب فيها)، نحن غير مذنبين، ومنذ تولينا المسؤولية في آخر 2023 اشتغلنا على كيفية إدارة عجلة الاستثمار في فرع أكتوبر لكي نبني النادي.

وواصل أمين صندوق القلعة البيضاء: "الزمالك يمر بأزمة غير طبيعية، والوضع أصبح كارثيًا بكل المقاييس".

هل يصل الزمالك إلى مرحلة الإفلاس؟

وبسؤاله عن هل يصل الزمالك إلى مرحلة الإفلاس؟، رد المندوه، قائلًا: "لا نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة، ولكن الواقع صعب، ودرع النادي هو جمهوره، وأؤكد أننا في كارثة وليست أزمة".

وأشار: "عدم استعادة أرض نادي الزمالك في أكتوبر خطر شديد جدًا على مستقبل النادي".

المساعدات والتبرعات

واستمر المندوه في حديثه، قائلًا: "الناس بتسأل هو مجلس الإدارة ليه ميدفعش ويساعد النادي، أؤكد أن الجميع ساعد من أعضاء ومحبين للنادي".

وأوضح: "سأظهر في وقت آخر للإعلان عن كشف حساب لما تم دفعه، ولكن من غير المنطقي أن يعتمد النادي على التبرعات".

حقيقة تفكير مجلس الزمالك في الاستقالة

كشف حسام المندوه حقيقة تفكير مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في الاستقالة على خلفية أزمة سحب 6 أكتوبر.

وأكد أمين صندوق الزمالك: "إذا استمرت الأمور بدون حل، بالتأكيد سنجلس وسنقيم الوضع، وإذا لم نستطع القيام بشيء ممكن أن نفكر في الاستقالة لكن لسه عندنا أمل".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري حسين لبيب حسام المندوه أرض 6 أكتوبر أزمات الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg