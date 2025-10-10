أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أنه لا يتمنى أن يصل النادي لمرحلة الإفلاس على خلفية الأزمة المالية بعد سحب أرض 6 أكتوبر.

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "مشكلة الزمالك الحالية أكبر من أننا نتحدث عن فريق يفوز أو يخسر، نحن نتحدث أن النادي مهدد بالانهيار وهذا أمر حقيقي "الناس بتقول مش للدرجة دي، لا للدرجة دي ونص".

المندوه: الزمالك بيموت

وأضاف: "الزمالك كان مريض عندما تولينا المسؤولية (دلوقتي المريض بيموت)، كان في العناية المركزة، ودلوقتي بيموت المريض، وما يحدث أمر غير طبيعي".

وأكمل: "كل فكرنا وأملنا أننا نستثمر في أصول نادي الزمالك، وأهم أصل هو نادي الزمالك في 6 أكتوبر".

وتابع: "نحن بنتعاقب على أمور (ملناش ذنب فيها)، نحن غير مذنبين، ومنذ تولينا المسؤولية في آخر 2023 اشتغلنا على كيفية إدارة عجلة الاستثمار في فرع أكتوبر لكي نبني النادي.

وواصل أمين صندوق القلعة البيضاء: "الزمالك يمر بأزمة غير طبيعية، والوضع أصبح كارثيًا بكل المقاييس".

هل يصل الزمالك إلى مرحلة الإفلاس؟

وبسؤاله عن هل يصل الزمالك إلى مرحلة الإفلاس؟، رد المندوه، قائلًا: "لا نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة، ولكن الواقع صعب، ودرع النادي هو جمهوره، وأؤكد أننا في كارثة وليست أزمة".

وأشار: "عدم استعادة أرض نادي الزمالك في أكتوبر خطر شديد جدًا على مستقبل النادي".

المساعدات والتبرعات

واستمر المندوه في حديثه، قائلًا: "الناس بتسأل هو مجلس الإدارة ليه ميدفعش ويساعد النادي، أؤكد أن الجميع ساعد من أعضاء ومحبين للنادي".

وأوضح: "سأظهر في وقت آخر للإعلان عن كشف حساب لما تم دفعه، ولكن من غير المنطقي أن يعتمد النادي على التبرعات".

حقيقة تفكير مجلس الزمالك في الاستقالة

كشف حسام المندوه حقيقة تفكير مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في الاستقالة على خلفية أزمة سحب 6 أكتوبر.

وأكد أمين صندوق الزمالك: "إذا استمرت الأمور بدون حل، بالتأكيد سنجلس وسنقيم الوضع، وإذا لم نستطع القيام بشيء ممكن أن نفكر في الاستقالة لكن لسه عندنا أمل".