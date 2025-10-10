بينهم زيزو وإمام.. نجوم الأهلي يودعون عماد النحاس

حرص نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه رسائل وداعية لعماد النحاس الذي انتهت فترته مع القلعة الحمراء بعد التعاقد مع الدنماركي ييس توروب.

وكان النحاس تولى تدريب الأهلي مؤقتًا بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

وتعاقد الأهلي مع الدنماركي ييس توروب، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، حيث لن يكون عماد النحاس موجودا ضمن الجهاز الفني.

وكتب عدد من اللاعبين بعض الرسائل الوداعية لعماد النحاس عبر صفحاتهم الرسمية على موقع "إنستجرام".

نجوم الأهلي يودعون عماد النحاس

أحمد سيد زيزو: "شكرا كابتن عماد وأتمنى لك التوفيق".

إمام عاشور: "شكرا يا أصيل يا محترم".

محمد شريف: "شكرا كابتن عماد النحاس".

أحمد نبيل كوكا: "شكرا يا عمدة".

مصطفى شوبير: "شكرا كابتن عماد النحاس".

محمد هاني: "شكرا كابتن عماد على مجهودك وتعبك الفترة اللي فاتت، وأتمنى لك التوفيق في القادم يا محترم".

وأعاد ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وأشرف بنشرقي منشور النادي الأهلي الذي وجه فيه الشكر لعماد النحاس عبر صفحتهم الشخصية على موقع الصور "إنستجرام".

وكانت الصفحة الرسمية للأهلي كتبت: "رجال الأهلي دائما في الموعد.. شكرا عماد النحاس".

نهاية رحلة المنقذ

كان النحاس بمثابة "المُنقذ" للأهلي في فترتين، الأولى عندما قاد تدريب الفريق عقب رحيل مارسيل كولر في الموسم الماضي.

وتولى النحاس تدريب الأهلي وقتها في 6 مباريات، وحصد العلاقة الكاملة بستة انتصارات، ليحقق لقب الدوري الممتاز بعد صراع شرس مع بيراميدز.

وعندما تعاقد الأهلي مع الإسباني خوسيه ريبيرو، استمر النحاس مدربا عاما.

وبعد رحيل ريبيرو في الموسم الحالي، عاد عما النحاس لمنصب المدير الفني للأهلي مؤقتًا.

وقدم النحاس نتائج رائعة أعادت الأهلي إلى الصدارة بعدما فاز في 4 مباريات من بينهم الزمالك (2-1)، وتعادل في لقاء وحيد.

