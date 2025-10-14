كشف عماد النحاس، مدرب الأهلي السابق، عن السيناريو الذي حضره لمباراة الزمالك في بطولة الدوري.



وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال النحاس في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "السيناريو الذي حضرناه قبل مواجهة الزمالك هو توقيت نزول التغييرات التي سنقوم بها، ومن هي الأوراق التي سنعتمد عليها لتغيير المباراة".



وأضاف: "حسين الشحات من أفضل اللاعبين ويركز جدًا في الوقت الحالي، وكان من المفترض أن يحصل على وقت أكثر خلال مباراة الزمالك".



وواصل: "بالإضافة إلى سيناريو نزول ديانج وعمر كمال عبد الواحد وضغط المباراة كل ذلك كان مدروسًا".



أما عن عمر الساعي.. قال النحاس: "أي لاعب يحتاج للعب، وكنت أريد مساعدته ليتم الحكم عليه بشكل أكبر".



وأنهى مدرب الأهلي السابق: "الساعي لاعب جيد وسيظهر بشكل أكبر في المباريات القادمة، ووارد أن يعود للأهلي مثلما حدث في مرات عديدة مع لاعبين آخرين".