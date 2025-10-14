المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
النحاس: درسنا كل السيناريوهات لمباراة الزمالك.. والساعي كان يحتاج للمشاركة مع الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:09 ص 14/10/2025
النحاس

عماد النحاس مدرب الأهلي السابق

كشف عماد النحاس، مدرب الأهلي السابق، عن السيناريو الذي حضره لمباراة الزمالك في بطولة الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال النحاس في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "السيناريو الذي حضرناه قبل مواجهة الزمالك هو توقيت نزول التغييرات التي سنقوم بها، ومن هي الأوراق التي سنعتمد عليها لتغيير المباراة".

وأضاف: "حسين الشحات من أفضل اللاعبين ويركز جدًا في الوقت الحالي، وكان من المفترض أن يحصل على وقت أكثر خلال مباراة الزمالك".

وواصل: "بالإضافة إلى سيناريو نزول ديانج وعمر كمال عبد الواحد وضغط المباراة كل ذلك كان مدروسًا".

أما عن عمر الساعي.. قال النحاس: "أي لاعب يحتاج للعب، وكنت أريد مساعدته ليتم الحكم عليه بشكل أكبر".

وأنهى مدرب الأهلي السابق: "الساعي لاعب جيد وسيظهر بشكل أكبر في المباريات القادمة، ووارد أن يعود للأهلي مثلما حدث في مرات عديدة مع لاعبين آخرين".

الأهلي عماد النحاس عمر الساعي

