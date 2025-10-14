ينتظر قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك تحديات مختلفة ومباريات قوية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وشهدت فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد خوض آخر جولتين في التصفيات الأفريقية.

ويعود الأهلي والزمالك للمنافسات مرة أخرى، حيث سيلعبان عدة مباريات ما بين محلي وأفريقي خلال 22 يوما بداية من 18 أكتوبر حتى 9 نوفمبر وذلك قبل فترة التوقف المقبلة.

عهد جديد للأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد نهاية فترة التوقف الدولي عهدا جديدا تحت قيادة المدرب الجديد الدنماركي ييس توروب.

وأنهى الأهلي المرحلة المؤقتة التي كان يعيشها مع عماد النحاس بعد الإعلان عن تعاقده مع ييس توروب لمدة عامين ونصف.

وينتظر الدنماركي ييس توروب ظهوره الأول مع الأهلي، حيث تبدأ مهمته بمواجهة البوروندي إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على إيجل نوار في الرابعة عصر يوم السبت المقبل، ويعد هذا هو الظهور الأول الدنماركي ييس توروب.

ويسعى توروب لانطلاقة قوية من أدغال أفريقيا عندما يواجه بطل بوروندي.

مباريات الأهلي القادمة بعد نهاية فترة التوقف الدولي:

18 أكتوبر.. إيجل نوار ضد الأهلي.. دوري أبطال أفريقيا

22 أكتوبر.. الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. الدوري المصري

25 أكتوبر.. الأهلي ضد إيجل نوار.. دوري أبطال أفريقيا

29 أكتوبر.. بتروجيت ضد الأهلي.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الأهلي ضد المصري.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. نصف نهائي السوبر المصري

الزمالك يبحث عن تصحيح المسار بعد تجديد الثقة في فيريرا

في القطب الآخر، يبدو أن الوضع مختلفا، حيث ما زال الزمالك متمسكا بمدربه البلجيكي يانيك فيريرا رغم تراجع النتائج التي أغضبت الجماهير قبل فترة التوقف الدولي.

ورفض مسؤولو الزمالك إقالة يانيك فيريرا، حيث جددوا الثقة فيه، أملا في تصحيح المسار واستعادة الانتصارات.

ولم يفز الزمالك في آخر 3 مباريات بالدوري الممتاز، حيث تعادل في مباراتين، وخسر أمام الأهلي في قمة الكرة المصرية.

ويبدأ الزمالك بعد فترة التوقف الدولي مرحلة التصحيح بمواجهة الصومالي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك أن يحصل على موافقة ديكيداها الصومالي لإقامة المباراتين (الذهاب والإياب) بدور الـ32 من الكونفدرالية في القاهرة.

مباريات الزمالك القادمة بعد نهاية التوقف الدولي:

18 أكتوبر.. ديكيداها الصومالي ضد الزمالك.. ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية

24 أكتوبر.. الزمالك ضد ديكيداها الصومالي.. إياب دور الـ32 من الكونفدرالية

30 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد الزمالك.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الزمالك ضد طلائع الجيش.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الزمالك ضد بيراميدز.. نصف نهائي السوبر المصري

الأهلي والزمالك.. قد يلتقيان في نهائي السوبر

من المحتمل أن يلتقي الأهلي والزمالك خلال شهر نوفمبر المقبل في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال والتي ستقام في أبوظبي.

وحال نجاح الأهلي والزمالك في تخطي عقبتي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، فإنهما سيلتقيان في نهائي السوبر المصري يوم 9 نوفمبر.

وحتى إذا خسر الأهلي والزمالك في مباراتي نصف النهائي أمام سيراميكا وبيراميدز، سيلتقيان في مباراة المركز الثالث من البطولة.

والحالة الوحيدة التي لن يلتقي فيها الأهلي والزمالك معا، هي أن يفوز أحدهما ويخسر الآخر في نصف نهائي السوبر.