أشاد مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط في الأهلي، بمشوار عماد النحاس، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، مشيرا إلى أنه كان موفقا في مبارياته مع الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن تعيين عماد النحاس كمدير فني مؤقت مرتين الأولى بعد رحيل السويسري مارسيل كولر، ونجح في التتويج بلقب الدوري المصري، ثم تولى تدريب الفريق في المركز الثانية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو.

وقال مختار مختار في تصريحات عبر قناة الأهلي: "عماد النحاس ابن من أبناء الأهلي المخلصين، وقام بدوره كما يجب، وكان مؤهلًا لهذا الأمر بشكل كبير وعندما احتاجه الأهلي قام بواجباته وكان موفقا لأبعد الحدود".

وأضاف: "نشكر النحاس على الفترة التي قضاها ونتمنى له التوفيق في مشواره الجديد مع نادي الزوراء، وتكريمه أمر بسيط لأنه ابن من أبناء النادي المخلصين".

وأنهى رئيس لجنة التخطيط: "الأهلي سيكون موجودًا للنحاس في أي وقت".

وسبق وأعلن الأهلي التعاقد مع الدنماركي ييس توروب، لتدريب الفريق الأحمر خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

ومن المقرر أن يتولى غدا الأربعاء، توروب تدريب الفريق الأحمر استعدادا لخوض مباراة أيجل نوار البوروندي المقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر الجاري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.