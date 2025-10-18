المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

2 1
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

0 0
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

0 0
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

1 0
22:00
موريتانيا

موريتانيا

رئيس لجنة التخطيط: النحاس من أبناء الأهلي المخلصين.. وقام بدوره كما يجب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:54 م 14/10/2025
النحاس

عماد النحاس - مدرب الأهلي السابق

أشاد مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط في الأهلي، بمشوار عماد النحاس، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، مشيرا إلى أنه كان موفقا في مبارياته مع الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن تعيين عماد النحاس كمدير فني مؤقت مرتين الأولى بعد رحيل السويسري مارسيل كولر، ونجح في التتويج بلقب الدوري المصري، ثم تولى تدريب الفريق في المركز الثانية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو.

وقال مختار مختار في تصريحات عبر قناة الأهلي: "عماد النحاس ابن من أبناء الأهلي المخلصين، وقام بدوره كما يجب، وكان مؤهلًا لهذا الأمر بشكل كبير وعندما احتاجه الأهلي قام بواجباته وكان موفقا لأبعد الحدود".

وأضاف: "نشكر النحاس على الفترة التي قضاها ونتمنى له التوفيق في مشواره الجديد مع نادي الزوراء، وتكريمه أمر بسيط لأنه ابن من أبناء النادي المخلصين".

وأنهى رئيس لجنة التخطيط: "الأهلي سيكون موجودًا للنحاس في أي وقت".

وسبق وأعلن الأهلي التعاقد مع الدنماركي ييس توروب، لتدريب الفريق الأحمر خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

ومن المقرر أن يتولى غدا الأربعاء، توروب تدريب الفريق الأحمر استعدادا لخوض مباراة أيجل نوار البوروندي المقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر الجاري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري النحاس مختار مختار

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

مباشر
كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0
كينيا

كينيا

47

منتخب كوت ديفوار يتقدم على كينيا بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

0 0
العراق

العراق

56

سالم الدوسري سدد من على حدود منطقة الجزاء ولكن بعيدة تماما عن المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
