ملف يلا كورة.. تكريم النحاس.. موعد التدريب الأول لتوروب.. و28 منتخباً في كأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:02 ص 15/10/2025
توروب

توروب

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الثلاثاء، على رأسها تكريم عماد النحاس المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء، بالإضافة للكشف عن موعد التدريب الأول لييس توروب مع الفريق الأحمر، وزيادة عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 إلى 28 منتخب.

وأليكم أبرز موضوعات أمس الثلاثاء:

مصر ضمن 7 منتخبات عربية.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، إلى 28 منتخب في نهاية فترة التوقف الدولي الحالي في شهر أكتوبر.

بعد تحديد الرباعي.. نظام وموعد الملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة من قارة أفريقيا، لخوض الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، حيث اتضح الرباعي الأفضل ممن حققو المركز الثاني في جدول تصفيات المونديال.

قناة الأهلي: عادل مصطفى يدير مباراة أيجل نوار فنيا في دوري الأبطال

يستعد عادل مصطفى، المدرب العام للنادي الأهلي، لإدارة مباراة فريقه ضد أيجل نوار البوروندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

"ينتظر جهازه الفني".. مصدر يكشف ليلا كورة موعد التدريب الأول لتوروب في الأهلي

اكتفى المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بمشاهدة تدريبات فريقه مساء اليوم الثلاثاء، من على مقاعد البدلاء.

الشحات وياسر وإمام عاشور.. طبيب الأهلي يوضح موقف 6 مصابين من العودة

كشف أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، موقف جميع اللاعبين المصابين قبل السفر إلى بوروندي لخوض مباراة أيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا.

عمر جابر ومحمد السيد يشاركان في تدريبات الزمالك

شهدت التدريبات الجماعية التي أقامها الفريق الأول في نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، مشاركة كل من عمر جابر ومحمد السيد.

محامي زيزو ليلا كورة: لا توجد نية للتنازل عن المستحقات المتأخرة لدى الزمالك

نفى أشرف عبد العزيز، محامي أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، رغبة اللاعب في التنازل عن جزء من مستحقاته المتعلقة لدى نادي الزمالك.

"بعد تهديدهما بفسخ العقد".. مصدر ليلا كورة: الزمالك يرسل مستحقات بيزيرا وبنتايك خلال ساعات

يرسل نادي الزمالك جزءًا من مستحقات الثنائي خوان بيزيرا ومحمود بنتايك، لاعبا الفريق الأبيض مساء اليوم الثلاثاء، خلال الساعات القليلة القادمة.

"لعرض البرنامج الانتخابي".. قائمة الخطيب تبدأ جولاتها في الأهلي

بدأت قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب، في الانتخابات المقرر إقامتها في نهاية شهر أكتوبر الجاري، جولات وندوات داخل فروع النادي المختلفة، من أجل عرض برنامجها الانتخابي أمام الأعضاء.

اختيار ثلاثي مصري بين حكام كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العرب 2025.

بحضور الخطيب ولجنة التخطيط.. تكريم خاص لعماد النحاس في الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم عماد النحاس المدير الفني السابق لفريق الكرة بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

الأهلي عماد النحاس كأس العالم 2026 ييس توروب

