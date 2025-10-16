عقد المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا اليوم الخميس مع بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء.

وتناول الاجتماع ما أُثير مؤخرًا على لسان وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، في أحد البرامج التليفزيونية، بشأن وجود مخالفات داخل قطاع الناشئين بالنادي.

ونفى بدر حامد خلال الاجتماع وجود أي مخالفات أو شبهات في قطاع الناشئين جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا استعداده وجميع العاملين بالقطاع للمساءلة أمام إدارة النادي في حال وجود أي مستندات أو أدلة تثبت عكس ذلك، بعيدًا عن الأحاديث المرسلة في الفضائيات دون أدلة حقيقية.

وأوضح رئيس قطاعات الكرة في تصريحات رسمية، أنه من الطبيعي أن يشعر بعض أولياء الأمور بالغضب عند استبعاد أبنائهم من القيد في القطاع، لأنهم يعتقدون أن أبناءهم أكثر كفاءة من اللاعبين المقيدين.

وأشار إلى أن هذا الأمر قد يدفعهم إلى ترويج شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث في جميع الأندية وليس في الزمالك فقط.

وفي ختام الاجتماع، أكد بدر حامد ثقته الكاملة في جميع العاملين بقطاع الناشئين، مطالبًا وليد صلاح عبد اللطيف -إن وجدت لديه أي مستندات- بسرعة تقديمها لإدارة النادي اليوم قبل الغد، من أجل محاسبة أي مخطئ إن ثبت وجود تجاوزات.

وكان وليد صلاح عبد اللطيف نجم القلعة البيضاء السابق، قد قال في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا، أن بعض أولياء الأمور يدفعون مبالغ مالية لقيد أبنائهم في فرق النادي.