كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كواليس قراره بالاعتذار عن عدم الترشح في الانتخابات المقبلة ثم العدول عنه، ودوره مع مجلس الإدارة الجديد.

كواليس اعتذار محمود الخطيب

وقال الخطيب على هامش الندوة الانتخابية لقائمته بفرع النادي: "الفترة الماضية اعتذرت عن عدم التواجد في هذه الدورة الانتخابية، وسأوضح ما حدث بالضبط".

أضاف: "عام 2023 تحديدًا في شهر أبريل، أجريت فحوصات طبية ولم يكن الأمر على ما يرام، كان يجب أن أعيد بعض الإشاعات بعد 6 أشهر، وبالفعل في أكتوبر تأكد أنه ضمن العلاج الأساسي هو الابتعاد عن أي ضغوط نفسية وعصبية لفترة طويلة".

أوضح رئيس الأهلي: "وقتها أبلغت مجلس الإدارة أنني في حاجة للراحة والابتعاد لفترة ليست صغيرة، كان وقتها العامري فاروق يمر بظروف صحية ويتواجد بالمستشفى، لذا لم يكن ممكنًا ألا يتواجد الرئيس ونائبه في نفس الوقت، وبناءً عليه قررت الاستمرار".

واصل: "أعلنت مرة ومرتين أنني في حاجة للابتعاد والحصول على راحة، لكن الظروف دائمًا كانت تجبرني على الاستمرار، حتى آخر مجلس إدارة والذي قدمت فيه تصوري، حيث قال لي الطبيب وقتها من الضروري أن أبتعد بسبب ظروف صحتي".

التراجع والترشح في الانتخابات

شدد الخطيب: "هذه المرة الأولى في تاريخي أن أفكر في صحتي قبل مصلحة الأهلي، لذلك أنا اتخذت القرار بعدم الترشح، لكن المجلس أصدر بيان ورفض موقفي، بعدها خلال 4 أيام من الراحة حثني الكثيرون على ضرورة الاستمرار، مع مراعاة صحتي والتواجد في الأهلي".

ثم أردف: "بناء عليه، هناك أمرين قررت العدول بسببهما عن قراري، الأول مشاعر الناس، لدرجة أنني عندما كنت أسير في الشارع، وجدت أسرة تعلق على جدار منزلها "بانر" يحثني به على الاستمرار، وهذه مشاعر ثمينة لها مسئوليتها ويجب تقديرها".

دوره مع المجلس الجديد

تابع: "بالإضافة إلى شركات النادي التي اجتمعت معي وطلبت مني الاستمرار، كذلك أعضاء مجلس الإدارة، لذا رأيت أنه من حق النادي عليّ أن أستمر بالإضافة لمراعاة ظروفي الصحية".

أشار: "خلال الـ8 سنوات الماضية كنت أعمل بشكل يومي في النادي، وأقضي ساعات طويلة في العمل، على الأقل 8 أو 9 يوميًا، وأنا لن أستطيع تكرار هذا الأمر من جديد، حتى أكون صريحًا معكم".

اختتم رئيس الأهلي تصريحاته: "هذا الأمر ناقشته مع القائمة الحالية، وتم الاتفاق على تقسيم الملفات على الزملاء في مجلس الإدارة، وسيتم متابعة هذه الملفات من خلال الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق، لكنني لن أتواجد بشكل كامل، لذا استأذن حضراتكم بأنني سأقوم بهذا الدور، لكن هذه الطريقة الوحيدة حتى أترشح في هذه الدورة".