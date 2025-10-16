المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

20 55
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

1 0
20:00
الترسانة

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 1
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الخطيب: لن أتواجد بشكل كامل بعد الانتخابات.. وقناة الأهلي ركيزة إعلامية هامة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:18 م 16/10/2025
الخطيب

محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي

اتفق محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أنه سيغيب عن إدارة النادي بعد نجاحه في الانتخابات القادمة لفترات محددة، مشيرا إلى أنه يثق في كل أعضاء قائمته الحالية.

وقال الخطيب عبر ندوته الانتخابية في فرع النادي الأهلي: "قطاع كرة القدم بالأهلي شهد إنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، وأي إخفاق يُواجَه داخل القطاع تتم معالجته سريعًا بما يتماشى مع خطة التطوير واستمرار مسيرة النجاح".

وأضاف: "قناة الأهلي تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الإعلامية منذ تأسيسها في عهد الكابتن حسن حمدي والشيخ صالح كامل، وقد تم تأسيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي التي تمتلك القناة، وأشكر المدير التنفيذي للشركة على الجهد المبذول.».

وأكمل: "تسلمنا الميزانية عام 2017 وكانت 800 مليون جنيه، ووصلت في نهاية الدورة الأولى إلى 2.5 مليار جنيه، وخلال الدورة الثانية وصلت إلى 8.5 مليار جنيه، مع التزام النادي بسداد كل أقساط أراضي الفروع التي أصبحت جميعها مملوكة بالكامل للأهلي".

وواصل الخطيب: "لكي أكون صريحا أنا في الـ 8 سنوات الماضية كنت أعمل بشكل يومي في الأهلي، وكنت أعمل 9 ساعات متواصلين، وبالتالي لن أفعل ذلك الأمر مجددًا، وسيتم توزيع الملفات وسأتغيب لفترات محددة بناءً على توصيات الأطباء ولن أتواجد بشكل كامل".

وأنهى: "ثقتي كبيرة في كل أعضاء القائمة، فكل واحد منهم يمثل إضافة حقيقية للنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره، والهدف هو مواصلة العمل من أجل بقاء الأهلي في موقع الريادة على كل المستويات".

الأهلي محمود الخطيب انتخابات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg