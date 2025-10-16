اتفق محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أنه سيغيب عن إدارة النادي بعد نجاحه في الانتخابات القادمة لفترات محددة، مشيرا إلى أنه يثق في كل أعضاء قائمته الحالية.

وقال الخطيب عبر ندوته الانتخابية في فرع النادي الأهلي: "قطاع كرة القدم بالأهلي شهد إنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، وأي إخفاق يُواجَه داخل القطاع تتم معالجته سريعًا بما يتماشى مع خطة التطوير واستمرار مسيرة النجاح".

وأضاف: "قناة الأهلي تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الإعلامية منذ تأسيسها في عهد الكابتن حسن حمدي والشيخ صالح كامل، وقد تم تأسيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي التي تمتلك القناة، وأشكر المدير التنفيذي للشركة على الجهد المبذول.».

وأكمل: "تسلمنا الميزانية عام 2017 وكانت 800 مليون جنيه، ووصلت في نهاية الدورة الأولى إلى 2.5 مليار جنيه، وخلال الدورة الثانية وصلت إلى 8.5 مليار جنيه، مع التزام النادي بسداد كل أقساط أراضي الفروع التي أصبحت جميعها مملوكة بالكامل للأهلي".

وواصل الخطيب: "لكي أكون صريحا أنا في الـ 8 سنوات الماضية كنت أعمل بشكل يومي في الأهلي، وكنت أعمل 9 ساعات متواصلين، وبالتالي لن أفعل ذلك الأمر مجددًا، وسيتم توزيع الملفات وسأتغيب لفترات محددة بناءً على توصيات الأطباء ولن أتواجد بشكل كامل".

وأنهى: "ثقتي كبيرة في كل أعضاء القائمة، فكل واحد منهم يمثل إضافة حقيقية للنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره، والهدف هو مواصلة العمل من أجل بقاء الأهلي في موقع الريادة على كل المستويات".