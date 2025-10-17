يشتعل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مع انطلاق الجولة الـ11 من المسابقة، مع راحة نادي الزمالك الذي قد يفقد موقعه من المنافسة على القمة.

مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز، تنطلق اليوم الجمعة وتستمر حتى الأربعاء المقبل.. طالع مواجهات الجولة بالمواعيد والملاعب من هنا

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

تتساوى أندية المصري والزمالك والأهلي، على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ18 نقطة، إلا أن الزمالك سيكون راحة من المنافسة، ما يعني فقدان ميزة التساوي في النقاط مع المتصدر.

ويتواجد المصري البورسعيدي على قمة جدول الدوري الممتاز، لفارق الأهداف متساويًا مع الزمالك، متفوقًا بهدف عن الأهلي، بينما الانتصار أو حتى التعادل قد يفض الاشتباك ويجعل أحد الأندية تتصدر بمفردها.

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق الجولة الـ11، على النحو الآتي:

1- المصري البورسعيدي: 18 نقطة (+7).

2- الزمالك: 18 نقطة (+7).

3- الأهلي: 18 نقطة (+6).

4- سيراميكا كليوباترا: 17 نقطة (+6).

5- إنبي: 17 نقطة (+4).

وادي دجلة: 16 نقطة.

يمكنك مطالعة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالكامل من هنا