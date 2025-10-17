المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إنبي يفرط في فرصة خطف صدارة الدوري بالتعادل مع المقاولون العرب

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:12 م 17/10/2025
مباراة المقاولون العرب وإنبي

مباراة المقاولون العرب وإنبي

فرط نادي إنبي، فرصة التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما سقط في فخ التعادل أمام نظيره المقاولون العرب، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم باستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة.

وتقدم المقاولون العرب مبكرًا بتسديدة أرضية صاروخية، عن طريق شكري نجيب في الدقيقة 3، بعد تمريرة من زميله تشارلز باساي.

وأدرك إنبي التعادل في الدقيقة 27، بأقدام لاعب خط الوسط زياد كمال، بعد عرضية أرضية من الظهير الأيسر مروان داوود.

وأكمل المقاولون العرب الدقائق الأخيرة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعشر لاعبين، عقب طرد المحترف جواكيم أوجيرا، بعد حصوله على الإنذار الثاني ثم البطاقة الحمراء.

إنبي يعادل ثلاثي الصدارة في جدول ترتيب الدوري المصري.. والمقاولون قبل الأخير

ورفع إنبي رصيده بهذا التعادل إلى 18 نقطة في المركز الرابع، ليتساوى في عدد النقاط مع الأهلي والزمالك والمصري، لكن يتفوق الثلاثي بفارق الأهداف.

وفي المقابل رفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط، في المركز العشرين وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري.

مباراة إنبي القادمة
الدوري المصري إنبي المقاولون العرب

