المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 3
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

0 0
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

1 1
21:00
الشباب

الشباب

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

1 1
20:00
إنبي

إنبي

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

2 1
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري السعودي
الفيحاء

الفيحاء

1 1
18:05
الاتحاد

الاتحاد

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

43 22
18:00
فلاورز

فلاورز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ترتيب الدوري المصري.. غزل المحلة ينتفض وإنبي يفرط في الصدارة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:45 م 17/10/2025
مودرن سبورت

فوز مودرن وغزل المحلة وتعادل إنبي مع المقاولون

انطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت إقامة ثلاث مباريات مثيرة، أسفرت عن فوزين وتعادل وحيد.

مودرن سبورت يحرم دجلة من الصدارة المؤقتة

حقق فريق مودرن سبورت فوزًا ثمينًا على حساب وادي دجلة بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "السلام".

ونجح مودرن سبورت في استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من أربع مباريات دون فوز، منذ تفوقه على حرس الحدود في 31 أغسطس الماضي.

وخلال تلك الفترة، تعادل الفريق أمام إنبي وفاركو، وخسر أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ورفع مودرن سبورت رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 16 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

غزل المحلة يعود لطريق الانتصارات

استعاد غزل المحلة توازنه بعد غياب طويل، وحقق فوزًا مهمًا على ضيفه كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد المحلة.

وجاء الانتصار ليكسر سلسلة من خمس مباريات دون فوز للفريق المحلاوي بقيادة المدير الفني علاء عبد العال، رافعًا رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر.

أما كهرباء الإسماعيلية فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر، ليستمر في صراعه من أجل الهروب من مناطق الهبوط.

إنبي يهدر فرصة الصدارة

أضاع نادي إنبي فرصة ثمينة لاعتلاء صدارة الدوري المصري، بعدما تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجبل الأخضر.

وبهذه النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، متساويًا مع الأهلي والزمالك والمصري، لكن الثلاثي يتفوق بفارق الأهداف.

في المقابل، رفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط في المركز العشرين (قبل الأخير)، ليواصل نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.

للاطلاع على جدول ترتيب الدروي المصري الممتاز كاملصا، اضغط هنا.

مباراة غزل المحلة القادمة
غزل المحلة الدوري المصري إنبي المقاولون العرب مودرن سبورت وادي دجلة كهرباء الإسماعيلية جدول ترتيب الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg