انطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت إقامة ثلاث مباريات مثيرة، أسفرت عن فوزين وتعادل وحيد.

مودرن سبورت يحرم دجلة من الصدارة المؤقتة

حقق فريق مودرن سبورت فوزًا ثمينًا على حساب وادي دجلة بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "السلام".

ونجح مودرن سبورت في استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من أربع مباريات دون فوز، منذ تفوقه على حرس الحدود في 31 أغسطس الماضي.

وخلال تلك الفترة، تعادل الفريق أمام إنبي وفاركو، وخسر أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ورفع مودرن سبورت رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 16 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

غزل المحلة يعود لطريق الانتصارات

استعاد غزل المحلة توازنه بعد غياب طويل، وحقق فوزًا مهمًا على ضيفه كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد المحلة.

وجاء الانتصار ليكسر سلسلة من خمس مباريات دون فوز للفريق المحلاوي بقيادة المدير الفني علاء عبد العال، رافعًا رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر.

أما كهرباء الإسماعيلية فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر، ليستمر في صراعه من أجل الهروب من مناطق الهبوط.

إنبي يهدر فرصة الصدارة

أضاع نادي إنبي فرصة ثمينة لاعتلاء صدارة الدوري المصري، بعدما تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجبل الأخضر.

وبهذه النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، متساويًا مع الأهلي والزمالك والمصري، لكن الثلاثي يتفوق بفارق الأهداف.

في المقابل، رفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط في المركز العشرين (قبل الأخير)، ليواصل نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.

للاطلاع على جدول ترتيب الدروي المصري الممتاز كاملصا، اضغط هنا.