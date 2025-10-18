المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: محلل أداء ألبورج الدنماركي سينضم إلى جهاز توروب في الأهلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:24 م 18/10/2025
ييس توروب

توروب

ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نيكلاس أوربيك، رئيس قسم تحليل الأداء في نادي ألبورج الدنماركي، سوف ينضم إلى جهاز ييس توروب في تدريب الأهلي.

وتولى ييس توروب تدريب النادي الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو بعقد لمدة موسمين.

وقاد توروب الأهلي في أول مباراة له مع الفريق، أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي بهدف نظيف أمام إيجل نوار البوروندي، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة بولد الدنماركية، فإن نيكلاس أوربيك كوندسن كبير محللي أداء نادي ألبورج الدنماركي، سيتولى قسم تحليل الأداء في الأهلي بقيادة توروب.

ومن المفترض أن يصل نيكلاس أوربيك، القاهرة خلال الساعات المقبلة، لبدء مهمته مع الأهلي.

وكان نيكلاس قد تولى تحليل أداء نادي ألبورج في شهر يناير الماضي، وكان يعمل قبلها كمحلل أداء لمنتخب سيدات الدنمارك.

ووصل الجهاز المعاون لييس توروب قبل مباراة إيجل نوار، حيث يضم مدربين مساعدين ومدرب حراس مرمى، ومخطط أحمال.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار توروب

