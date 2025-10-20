المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"رفض تنفيذ الطرد".. مصدر يكشف ليلا كورة سبب إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:52 م 20/10/2025
الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

كشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع "يلا كورة"، السبب وراء قرار حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، في دوري الجمهورية مواليد 2007، بإلغاء اللقاء.

حكم مباراة الأهلي ضد بيراميدز قرر إلغاء المواجهة بسبب الاعتراض على ركلة جزاء.. طالع التفاصيل من هنا

إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال المصدر لـ "يلا كورة"، إن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، أشهر بطاقة حمراء في وجه إسلام شكري (رئيس قطاع الناشئين في بيراميدز).

أضاف المصدر أن إسلام شكري رفض تنفيذ القرار، ليقرر الحكم إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز.

وكان إسلام شكري، روى عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أسباب وكواليس إلغاء المباراة ضد الأهلي في دوري الجمهورية 2007.

"اعتراض مشترك وقرار مفاجئ".. بيان من بيراميدز بعد إلغاء مباراة الأهلي في دوري 2007.. طالع التفاصيل من هنا

الأهلي بيراميدز دوري الجمهورية 2007 مباراة الأهلي وبيراميدز

