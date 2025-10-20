كشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع "يلا كورة"، السبب وراء قرار حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، في دوري الجمهورية مواليد 2007، بإلغاء اللقاء.

حكم مباراة الأهلي ضد بيراميدز قرر إلغاء المواجهة بسبب الاعتراض على ركلة جزاء.. طالع التفاصيل من هنا

إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال المصدر لـ "يلا كورة"، إن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، أشهر بطاقة حمراء في وجه إسلام شكري (رئيس قطاع الناشئين في بيراميدز).

أضاف المصدر أن إسلام شكري رفض تنفيذ القرار، ليقرر الحكم إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز.

وكان إسلام شكري، روى عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أسباب وكواليس إلغاء المباراة ضد الأهلي في دوري الجمهورية 2007.

"اعتراض مشترك وقرار مفاجئ".. بيان من بيراميدز بعد إلغاء مباراة الأهلي في دوري 2007.. طالع التفاصيل من هنا