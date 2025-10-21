يصر محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على أن قرار مجلس الإدارة بالانسحاب من مباراة الزمالك في بطولة الدوري كان سليمًا.

وكان الأهلي قد انسحب من مباراة الزمالك في قمة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

وقال الدماطي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لو عاد الزمن، كنت سأتخذ القرار نفسه بالانسحاب من مباراة الزمالك، وهذا كان رأيي في مجلس الإدارة. القصة كلها أنه كان هناك استهانة باسم الأهلي".

وأضاف: "في البداية أُجريت قرعة بالذكاء الاصطناعي في الثالثة فجرًا، وبعدها طالبنا بوجود حكام أجانب، لكن لم يأتِ طاقم أجنبي. الأهلي ليس ناديًا صغيرًا، وكان من المفترض تلبية طلبه".

وأكمل: "ورأينا أيضًا أن هناك توجهًا كاملًا في ملف التحكيم خلال الفترة الأولى من الدوري، ولذلك كان لا بد من وقفة. وأرى أيضًا أنه لولا هذه الوقفة، لما تُوِّجنا باللقب في النهاية".

أما فيما يخص النزاع القانوني في المحكمة الرياضية مع بيراميدز بشأن بطل الدوري.. قال ورقنا سليم بنسبة 100% ولا يوجد لدي شك بنسبة 1% في ذلك الملف".