أعلن نادي غزل المحلة، تجديد تعاقده مع الظهير الأيسر يحيى زكريا نجم الفريق، لمدة 4 مواسم، ليستمر اللاعب مع زعيم الدلتا حتى 2029.

ويأتي تجديد تعاقد غزل المحلة مع يحيى زكريا، في إطار خطة النادي المتمثلة في الحفاظ على عناصر الفريق الأساسية، دعمًا للاستقرار وبناء قوام قوي قادر على المنافسة خلال الفترة المقبلة.

يحيى زكريا مستمر مع غزل المحلة

واستقر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة وليد خليل، على تجديد التعاقد مع يحيى زكريا، تزامنًا مع رغبة الجهاز الفني للفريق في الحفاظ على قوام اللاعبين.

وأشاد علاء عبد العال، المدير الفني لنادي غزل المحلة، بما يقدمه يحيى زكريا من التزام وجهد كبير داخل الملعب، مؤكدًا على أنه أحد العناصر الواعدة التي يعوّل عليها الفريق في المستقبل القريب.

وشارك يحيى زكريا رفقة غزل المحلة خلال 11 مباراة في الدوري المصري بالموسم الجاري، وذلك بواقع 947 دقيقة ولم يقدم خلال ظهوره أي مساهمة.

ودخل يحيى زكريا، ضمن خيارات منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، حيث تواجد اللاعب مع كتيبة حلمي طولان خلال الفترة الماضية، ونجح في تسجيل هدف خلال ظهوره أمام تونس في مباراة ودية أقيمت الشهر الماضي.