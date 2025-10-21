المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قطار لا يتعطل محليا وقاريا.. بيراميدز يهزم فاركو بثنائية ماييلي ومصطفى فتحي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:01 م 21/10/2025
بيراميدز

فرحة لاعبي بيراميدز بالهدف أمام فاركو

عاد قطار فريق بيراميدز ليحقق الانتصارات من جديد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتصر بيراميدز على فاركو مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري المصري.

وتألق الثنائي فيستون ماييلي ومحمد الشيبي في الشوط الأول، الذي شهد تسجيل اللاعب الكونغولي الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، سجل مصطفى فتحي هدف بيراميدز الثاني بطريقة خدعت حارس المرمى في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 41 سجل بيراميدز هدفا جديدا في المباراة عن طريق وليد الكرتي، إلا أن حكم المباراة ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبهذه النتيجة، يصل بيراميدز للنقطة الـ 17 في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز جمعهم من 8 مباريات فقط، بينما ظل فريق فاركو في المركز الـ 21 والأخير برصيد 6 نقاط فقط.

للاطلاع على تفاصيل ما حدث في المباراة اضغط هنا

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع نظيره التأمين الإثيوبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في لقاء يقام يوم الأحد المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم 1 نوفمبر على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

بيراميدز يواصل التألق محليا وقاريا وعالميا، حيث توج الفريق السماوي قبل أيام قليلة ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، كما فاز بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ على حساب فريق الأهلي السعودي.

آخر تعثر لفريق بيراميدز كان في مباراة المصري البورسعيدي الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء انتهى بالتعادل بنتيجة 2-2.

أما أخر مرة تلقى فيها بيراميدز الهزيمة كانت أمام فريق مودرن سبورت في لقاء أقيم يوم 25 أغسطس الماضي، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري، وانتصر فيه مودرن بنتيجة 2-1.

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري فاركو بيراميدز

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

