محاضرة فنية وتدريبات خططية.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لديكيداها الصومالي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:38 م 21/10/2025
لاعبو الزمالك

فريق الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراته المقبلة أمام ديكيداها الصومالي، والتي ستجري ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الجمعة المقبل، وكان قد حسم الأبيض موقعة الذهاب بسداسية نظيفة.

محاضرة فنية

ألقى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية، إذ حرص على شرح العديد من الأمور الخططية.

وطالب فيريرا، الفريق خلال المحاضرة بضرورة التركيز والاستعداد بجدية للمباراة المقبلة، قبل أن يمنح تعليمات خاصة لتنفيذها في التدريبات تحضيرًا للقاء ديكيداها.

تدريبات بدنية

حرص الجهاز الفني لنادي الزمالك، على أداء اللاعبين لفقرة تتضمن تدريبات بدنية خلال المران، من أجل رفع الحمل البدني للفريق بعد حصولهم على راحة سلبية لمدة يومين.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وأدى لاعبو الزمالك، تدريبات فنية وخططية تحت أنظار الجهاز الفني الذي حرص على توجيههم باستمرار خلال الفقرة من أجل تصحيح الأخطاء، قبل خوض مناورة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري تدريبات الزمالك

