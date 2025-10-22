تحدث تامر مصطفى، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، عن مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي جرت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز أمام نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ11 بالدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء على ملعب القاهرة الدولي.

تصريحات تامر مصطفى

استهل تامر مصطفى، مدرب الاتحاد السكندري، حديثه عقب المباراة، قائلًا: "الشوط الأول كان جيد جدًا بالنسبة لنا، أتيحت لنا خلاله ما يقرب من 5 فرص وكان من الممكن أن نسجل لكننا لم نوفق، الأهلي استحوذ في الشوط الأول لكن دون فعالية، حاولنا أن نحجز الأهلي في منتصف ملعبه ونجحنا في ذلك لكن النتيجة في النهاية لم تأت في صالحنا".

وأضاف مدرب الاتحاد السكندري: "سعيد جدًا برد فعل لاعبي الاتحاد السكندري، مع تقدم الأهلي في النتيجة كان لا بد أن يكون لنا رد فعل، وبدأنا بالضغط على لاعبي الأهلي، وكنا نعلم أن الأهلي لديه مشاكل في التحولات الهجومية، ونجحنا في تشكيل خطورة هجومية، عن طريق الجبهة اليمنى لـ أبو بكر ليادي وأكيم فيفور".

وتابع تامر مصطفى: "لدي حديث كثير، لكن التحكيم عليه علامات استفهام كبيرة، وأرى أننا تعرضنا للظلم أمام الأهلي".

وواصل: "استغلينا بعض الخلل في تشكيل الأهلي، كوكا لم يظهر في مركزه الأساسي وكان ذلك نقطة هامة بالنسبة لنا وبدأنا اللعب في هذه الجبهة ونجحنا في تسجيل هدف".

وأتم حديثه: "الاتحاد يملك لاعبين كبار بين صفوفه، لكنهم يحتاجون إلى التنظيم وهذا ليس سهلًا لذلك نحتاج إلى وقت كبير للعمل".