المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب الاتحاد: شكلنا خطورة أمام الأهلي.. ونحتاج إلى بعض الوقت

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:34 م 22/10/2025
الاتحاد السكندري

فريق الاتحاد السكندري

تحدث تامر مصطفى، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، عن مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي جرت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز أمام نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ11 بالدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء على ملعب القاهرة الدولي.

تصريحات تامر مصطفى

استهل تامر مصطفى، مدرب الاتحاد السكندري، حديثه عقب المباراة، قائلًا: "الشوط الأول كان جيد جدًا بالنسبة لنا، أتيحت لنا خلاله ما يقرب من 5 فرص وكان من الممكن أن نسجل لكننا لم نوفق، الأهلي استحوذ في الشوط الأول لكن دون فعالية، حاولنا أن نحجز الأهلي في منتصف ملعبه ونجحنا في ذلك لكن النتيجة في النهاية لم تأت في صالحنا".

وأضاف مدرب الاتحاد السكندري: "سعيد جدًا برد فعل لاعبي الاتحاد السكندري، مع تقدم الأهلي في النتيجة كان لا بد أن يكون لنا رد فعل، وبدأنا بالضغط على لاعبي الأهلي، وكنا نعلم أن الأهلي لديه مشاكل في التحولات الهجومية، ونجحنا في تشكيل خطورة هجومية، عن طريق الجبهة اليمنى لـ أبو بكر ليادي وأكيم فيفور".

وتابع تامر مصطفى: "لدي حديث كثير، لكن التحكيم عليه علامات استفهام كبيرة، وأرى أننا تعرضنا للظلم أمام الأهلي".

وواصل: "استغلينا بعض الخلل في تشكيل الأهلي، كوكا لم يظهر في مركزه الأساسي وكان ذلك نقطة هامة بالنسبة لنا وبدأنا اللعب في هذه الجبهة ونجحنا في تسجيل هدف".

وأتم حديثه: "الاتحاد يملك لاعبين كبار بين صفوفه، لكنهم يحتاجون إلى التنظيم وهذا ليس سهلًا لذلك نحتاج إلى وقت كبير للعمل".

مباراة الاتحاد السكندري القادمة
الأهلي الدوري المصري الاتحاد السكندري تامر مصطفى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg