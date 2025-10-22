وجه المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، الشكر لجماهير الفريق على تحيتهم له قبل انطلاق مباراة الاتحاد السكندري، والتي جرت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم فريق الأهلي تفوقه أمام نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ11 بالدوري المصري الممتاز، وأقيمت أحداثها على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

تصريحات ييس توروب

استهل الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، حديثه عبر المؤتمر الصحفي عقب مباراة الاتحاد السكندري، قائلًا: "أشكر الجماهير على تحيتهم لي، بالنسبة لي أول 45 أو 60 دقيقة كانوا جيدين واستطعنا أن نتقدم، لكن بعد ذلك منحنا المنافس فرصة للدخول في المباراة".

وتابع: "لا بد أن نعمل على تطوير اللاعبين، أنا غير راض عن أداء اللاعبين لكن سنعمل على تطويرهم، بالنسبة لي كرة القدم تتمثل في الفوز".

وأضاف: "نلعب كل 3 أيام وهذا ضغط كبير، ورغم ذلك علينا أن نُكون أداء كل لاعب والفريق ككل حتى نصل إلى ما نريده".

وأكمل: "كما قلت أنا سعيد بأول فوز لي على ستاد القاهرة، وسعيد بأنني جزء من النادي الأهلي الكبير، وأعد الجماهير أنني سأكون عند حسن ظنهم".

وواصل: "متى يظهر تأثيري؟، أنا لعبت مباراتين فقط مع الأهلي، اليوم خضنا 60 دقيقة جيدة جدًا، لكن بعد ذلك تأثرنا، وبناء على ذلك سنعمل على إصلاح كل ذلك فيما بعد".

وزاد: "في كرة القدم، الهجوم يجعلك تفوز في مباريات، لكن الدفاع الجيد يجعلك تفوز بألقاب وبطولات، لذلك الدفاع أولوية قصوى بالنسبة لي، أنا لا أتحدث عن حارس مرمى أو خط دفاع، لكن أنا أتحدث عن فريق كوحدة واحدة، سأعمل مع اللاعبين على تضييق المساحات أمام المنافسين لأن هذا ضروريا".

واستكمل توروب: "أصعب شئ في كرة القدم، هو تسجيل الأهداف، واليوم زيزو وبنشرقي أظهرا قدراتهما كلاعبين موهوبين، اللاعبون لم ينفذوا تعليماتي بنسبة 100%".

وأتم حديثه: "شاهدت لاعبي الأهلي وأنا في الدنمارك، وعندما أتيت لتدريبهم، رأيت موهبتهم الكبرة، وأثق في تحقيق نجاحات كبيرة معهم، ومهم جدًا أن أتعرف على الجانب الإنساسي لديهم".