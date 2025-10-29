سيكون الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، أمام اختبار صعب لتعويض غياب أحمد نبيل كوكا، الظهير الأيسر، الذي تعرض للطرد خلال مباراة الاتحاد السكندري بالدوري.

وكان الأهلي قد انتصر على الاتحاد في بطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة 78 أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لأحمد نبيل كوكا بعد تدخله العنيف على لاعب الاتحاد، وفي الدقيقة 85 أشهر بطاقة حمراء جديدة للاعب الاتحاد كريم الديب بسبب الاعتراض.

ويعد هذا الاختبار الثاني للمدرب الدنماركي بعدما نجح في تعويض غياب محمد شريف، المهاجم الذي تعرض لإصابة خلال مباراة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث أشرك توروب في مباراة اليوم نيتس جراديشار في مركز المهاجم الصريح، وعند استبداله أشرك طاهر محمد طاهر بدلا منه في ذلك المركز.

الاختبار الثاني الذي يواجه المدرب الدنماركي هو تعويض غياب أحمد نبيل كوكا الذي شاهده في مباراتي إيجل نوار والاتحاد في مركز الظهير الأيسر.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز بدائل كوكا في مركز الظهير الأيسر:

1- محمد شكري الظهير الأيسر الأساسي، الذي لعب مع الأهلي مباراتين فقط حتى الآن، حيث تعرض لإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية وعاد بعدما تعافى تماما منها.

2- الحل الثاني لتوروب سيكون في كريم فؤاد الذي يمتاز بالقدم اليمنى لكنه يلعب دائمًا في مركز الظهير الأيسر، حيث لعب مع الأهلي في ذلك المركز 12 مباراة منذ التعاقد معه بواقع 1647 دقيقة، لم يسجل أي أهداف بل قدم تمريرتين حاسمتين فقط، وكان قد غاب عن المشاركة في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

3- مصطفى العش المدافع صاحب القدم اليسرى، الذي شارك في مركز الظهير الأيسر مباراتين فقط في الدوري أمام بيراميدز بالموسم الماضي، وحرس الحدود بالموسم الحالي.

4- عمر كمال عبد الواحد صاحب القدم اليمنى الذي نادرا ما يلعب في مركز الظهير الأيسر، حيث شارك في ذلك المركز 7 مباريات سجل خلالهم هدف وحيد وقدم تمريرتين حاسمتين.

يشار إلى أن الأهلي يستعد حاليا لخوض مباراة إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم يواجه بتروجيت يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر في الجولة الـ12 للدوري.

وبالتالي فإن كوكا يمكن الاستعانة به في مباراة إيجل نوار لكنه حتما سيغيب عن مباراة بتروجيت.