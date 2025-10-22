يرى وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، أنه من الطبيعي عودة فريقه لصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتصر الأهلي على الاتحاد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري.

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر صفحة الأهلي الرسمية: "الفوز اليوم أمام الاتحاد كان مهمًا بعد رحلة شاقة ومجهدة إلى بوروندي، وهذا الفوز الخامس على التوالي في الدوري".

وأضاف: "عانينا من إجهاد شديد بعد العودة من بوروندي، إذ حصلنا على راحة يوم واحد فقط ثم تدربنا مرة واحدة ودخلنا معسكر مباراة الاتحاد بعدها مباشرة، وبالتالي كان مهمًا الحصول على نقاط المباراة اليوم".

وأكمل: "العودة لصدارة الدوري أمر طبيعي ومنطقي.. نحن نؤدي بشكل جيد وعندما يأتي إلينا التوفيق أكثر ونتفادى إهدار الفرص سنحقق انتصارات بأداء أفضل، لكن الطبيعي أن تكون مكانة الأهلي في الصدارة".

وزاد مدير الكرة: "ننافس على 3 بطولات، فنحن نستعد حاليًا لمباراة إيجل نوار البوروندي المهمة جدًا لكي نتأهل إلى دور المجموعات، ثم نحضر أنفسنا لبطولة السوبر المصري في الإمارات، بالإضافة إلى خوض مباراتي بتروجيت والمصري وعلينا تحقيق الفوز فيهم لكي نواصل المنافسة".

وتابع وليد صلاح: "أشكر جميع اللاعبين كانوا رجالا ويبذلون مجهودًا جبارًا في التدريبات والمباريات، ومع تغيير الجهاز الفني الكل يريد إقناع المدير الفني الجديد بموهبته".

وأوضح: "السفر والانتقالات ليس أمرا سهلًا، بعد إيجل نوار سنواجه بتروجيت ومنه إلى المصري وبعدها مباشرة سنسافر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر وبالتالي نعيش فترة مضغوطة".

وأنهى: "إمام عاشور سيخضع لتحاليل جديدة، وعندما تتحسن نتيجتها سيعود للتدريبات ومن ثم المشاركة في المباريات".