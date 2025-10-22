المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

وليد صلاح: عودة الأهلي للصدارة أمر طبيعي.. وعانينا من الإجهاد بعد رحلة بوروندي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:05 م 22/10/2025
وليد صلاح الدين - الأهلي

وليد صلاح الدين - مدير الكرة بالأهلي

يرى وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، أنه من الطبيعي عودة فريقه لصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتصر الأهلي على الاتحاد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري.

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر صفحة الأهلي الرسمية: "الفوز اليوم أمام الاتحاد كان مهمًا بعد رحلة شاقة ومجهدة إلى بوروندي، وهذا الفوز الخامس على التوالي في الدوري".

وأضاف: "عانينا من إجهاد شديد بعد العودة من بوروندي، إذ حصلنا على راحة يوم واحد فقط ثم تدربنا مرة واحدة ودخلنا معسكر مباراة الاتحاد بعدها مباشرة، وبالتالي كان مهمًا الحصول على نقاط المباراة اليوم".

وأكمل: "العودة لصدارة الدوري أمر طبيعي ومنطقي.. نحن نؤدي بشكل جيد وعندما يأتي إلينا التوفيق أكثر ونتفادى إهدار الفرص سنحقق انتصارات بأداء أفضل، لكن الطبيعي أن تكون مكانة الأهلي في الصدارة".

وزاد مدير الكرة: "ننافس على 3 بطولات، فنحن نستعد حاليًا لمباراة إيجل نوار البوروندي المهمة جدًا لكي نتأهل إلى دور المجموعات، ثم نحضر أنفسنا لبطولة السوبر المصري في الإمارات، بالإضافة إلى خوض مباراتي بتروجيت والمصري وعلينا تحقيق الفوز فيهم لكي نواصل المنافسة".

وتابع وليد صلاح: "أشكر جميع اللاعبين كانوا رجالا ويبذلون مجهودًا جبارًا في التدريبات والمباريات، ومع تغيير الجهاز الفني الكل يريد إقناع المدير الفني الجديد بموهبته".

وأوضح: "السفر والانتقالات ليس أمرا سهلًا، بعد إيجل نوار سنواجه بتروجيت ومنه إلى المصري وبعدها مباشرة سنسافر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر وبالتالي نعيش فترة مضغوطة".

وأنهى: "إمام عاشور سيخضع لتحاليل جديدة، وعندما تتحسن نتيجتها سيعود للتدريبات ومن ثم المشاركة في المباريات".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الاتحاد المصري الدوري المصري وليد صلاح الدين السوبر المصري بتروجيت إيجل نوار

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
ليفربول

ليفربول

3

تمريرات بين لاعبي فرانكفورت وسط الملعب للسيطرة على الكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
ما قبل المباراة
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
يوفنتوس

يوفنتوس

3

سجال على الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
