أكد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه وجد دعماً كبيراً من لاعبي الفريق منذ توليه المهمة، مشيرًا إلى أن الروح القتالية والرغبة في النجاح كانتا واضحتين منذ اليوم الأول.

يورشيتش يشيد بروح لاعبي بيراميدز ويؤكد احترامه للأهلي

وقال يورشيتش في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "عندما استلمت مهمة تدريب بيراميدز، وجدت مجموعة من اللاعبين لديهم حافز كبير لتقديم مستويات مميزة، وقد ساعدونا كجهاز فني على تغيير طبيعة وأسلوب النادي بشكل واضح".

وأضاف المدير الفني لبيراميدز: "محمد الشناوي يعد من أفضل حراس المرمى في مصر، وهو الأفضل بالنسبة لي هذا الموسم بما يقدمه من أداء ثابت ومستوى متميز".

وعن عدم مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد خروجه من البطولة، قال يورشيتش: "النادي الأهلي فريق كبير، وكان سيكون منافسًا صعبًا للغاية لو تأهل بدلًا من صنداونز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأنا أكن له كل الاحترام والتقدير".

ووجه المدرب الكرواتي رسالة خاصة للجماهير المصرية قائلاً: "أشكر كل الجماهير التي دعمتنا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لقد كان شعورًا رائعًا عندما رأينا مشجعين يرتدون قمصان الأهلي والزمالك والإسماعيلي يساندوننا، شعرنا حينها أننا نلعب باسم مصر كلها، وليس بيراميدز فقط".

