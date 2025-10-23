المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يورشيتش: مواجهة الأهلي كانت ستكون أصعب من صنداونز لو تأهل لنهائي أبطال أفريقيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:16 م 23/10/2025
كرونسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز

الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه وجد دعماً كبيراً من لاعبي الفريق منذ توليه المهمة، مشيرًا إلى أن الروح القتالية والرغبة في النجاح كانتا واضحتين منذ اليوم الأول.

يورشيتش يشيد بروح لاعبي بيراميدز ويؤكد احترامه للأهلي

وقال يورشيتش في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "عندما استلمت مهمة تدريب بيراميدز، وجدت مجموعة من اللاعبين لديهم حافز كبير لتقديم مستويات مميزة، وقد ساعدونا كجهاز فني على تغيير طبيعة وأسلوب النادي بشكل واضح".

وأضاف المدير الفني لبيراميدز: "محمد الشناوي يعد من أفضل حراس المرمى في مصر، وهو الأفضل بالنسبة لي هذا الموسم بما يقدمه من أداء ثابت ومستوى متميز".

وعن عدم مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد خروجه من البطولة، قال يورشيتش: "النادي الأهلي فريق كبير، وكان سيكون منافسًا صعبًا للغاية لو تأهل بدلًا من صنداونز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأنا أكن له كل الاحترام والتقدير".

ووجه المدرب الكرواتي رسالة خاصة للجماهير المصرية قائلاً: "أشكر كل الجماهير التي دعمتنا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لقد كان شعورًا رائعًا عندما رأينا مشجعين يرتدون قمصان الأهلي والزمالك والإسماعيلي يساندوننا، شعرنا حينها أننا نلعب باسم مصر كلها، وليس بيراميدز فقط".

جدول مباريات حسم الطريق إلى مجموعات أبطال أفريقيا

الأهلي أحمد الشناوي صنداونز بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش دوري أطبال أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg