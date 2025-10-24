ملف يلا كورة.. قائمة الزمالك.. ولافتة إنسانية في الأهلي

نشر موقع "يلا كورة" أمس الخميس، عدد من الموضوعات الهامة، منها قائمة نادي الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في كأس الكونفدرالية.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

قائمة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة ديكيداها الصومالي.

قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد ومكان إقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

لافتة إنسانية في مران الأهلي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إيجل نوار بطل بوروندي في جولة الإياب ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

خسارة منتخب السيدات

تلقى منتخب الكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، هزيمة مساء اليوم الخميس، من غانا، في ذهاب الدور الأخير والحاسم من تصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

غيابات الزمالك

يفتقد نادي الزمالك لخدمات 9 لاعبين، خلال مواجهته ضد ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الحضري: أوضة اللبس في الأهلي "مولعة" (فيديو)

يرى عصام الحضري أسطورة حراسة مرمى في الكرة المصرية أن هناك مشكلة واضحة في "أوضة اللبس" بالنادي الأهلي بسبب كثرة النجوم.

الحكام المصريون في أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن قرار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن الحكام المرشحين لإدارة مباريات في كأس الأمم الأفريقية.

الاتحاد يعترض على حكم مباراة الأهلي

تقدم نادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الخميس، بشكوى رسمية ضد الحكم مصطفى الشهدي، الذي أدار مباراته مع الأهلي في الدوري.

الخطيب: هدفنا الحفاظ على تاريخ ومبادئ الأهلي

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، أن الأهلي كان ولا يزال صاحب الفضل على الجميع.