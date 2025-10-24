المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الخطيب: الأهلي غني بالكوادر.. والمشاركة في الانتخابات واجب على الجميع

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:09 م 24/10/2025
محمود الخطيب

محمود الخطيب

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري، أن حضور الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت واجب على كل عضو تجاه ناديه وتاريخه، مشددًا على أن النادي يستحق من الجميع الإخلاص والعمل والمشاركة الإيجابية في كل ما يخص مستقبله.

وقال الخطيب: "منذ عام 2023، والأطباء يطالبونني بالحصول على راحة لمدة ستة أشهر بسبب ظروفي الصحية، لكن ظروف النادي وقتها كانت صعبة للغاية، خاصة بعد مرض ووفاة العامري فاروق رحمه الله، وكان من المستحيل أن أبتعد عن عملي في ظل تلك المرحلة الحساسة، لأن الأهلي يستحق منا الكثير، ولذلك تحاملت على نفسي واستمررت في العمل".

وأضاف: "النادي الأهلي غني بالكوادر والكفاءات المتميزة، وهذا ما جعلني للمرة الأولى أفكر بجدية في حالتي الصحية، وأبلغت مجلس الإدارة وقتها بعدم قدرتي على الاستمرار، لكن ضغوط الأعضاء والجماهير والمسؤولين والأصدقاء دفعتني للتراجع عن القرار".

وأوضح رئيس الأهلي: "بعد تعادل الفريق أمام إنبي شعرت بحزن شديد، ولم أستطع البقاء بعيدًا، فألغيت فترة الراحة التي كنت أنوي الحصول عليها، وتوجهت مباشرة إلى ملعب مختار التتش لعقد جلسة عاجلة مع الجهاز الفني واللاعبين لبحث أسباب تراجع الأداء والعمل على استعادة المسار المعروف عن الأهلي".

وواصل: "على مدار الثماني سنوات الماضية كنت أتواجد يوميًا في النادي لساعات طويلة، تتجاوز في كثير من الأحيان ثماني ساعات، لأن الأهلي صاحب الفضل على محمود الخطيب وعلى الجميع. وخلال المرحلة المقبلة اتفقت مع الزملاء في القائمة على توزيع الملفات والعمل بشكل جماعي متكامل من أجل استمرار نجاح النادي في كل المجالات".

ووجّه الخطيب التحية والتقدير إلى مجالس إدارات شركات الأهلي الثلاث، شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية، وشركة الأهلي لكرة القدم، مؤكدًا أن هذه الكيانات نجحت في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وأسهمت بشكل مباشر في دعم منظومة العمل داخل النادي.

وقال الخطيب إن الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستدامة المالية والرياضية عبر منظومة متكاملة تقوم على التخطيط العلمي والإدارة المحترفة، موضحًا أن الشركات الثلاث تمثل أذرعًا اقتصادية قوية تسهم في تعزيز موارد النادي وتنفيذ مشروعاته الكبرى.

كما أشاد رئيس الأهلي بالدور الكبير الذي قامت به مجالس إدارات الشركات السابقة والحالية، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية هو نتاج رؤية واضحة وجهد جماعي، يعكس فكر النادي الأهلي القائم على العمل المؤسسي والاحتراف في الإدارة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب

