الأهلي يتصدر.. ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 12

تستمر منافسات نسخة الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز (2025-2026)، بإقامة الجولة 12 من المسابقة.

وتنطلق الجولة 12 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 غدا السبت، بعد 3 أيام منه نهاية الجولة الماضية.

وقبل انطلاق الجولة 12، يتربع الأهلي، حامل اللقب، على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة واحدة أمام سيراميكا كليوباترا، أقرب ملاحقيه.

بينما يحتل الزمالك المركز الرابع وفي جعبته 18 نقطة من 10 مباريات.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة 12 من المسابقة.

جدول ترتيب مباريات الدوري المصري

الأهلي - 21 نقطة

سيراميكا كليوباترا - 20 نقطة

المصري - 18 نقطة

الزمالك - 18 نقطة

إنبي - 18 نقطة

بيراميدز - 17 نقطة

وادي دجلة - 16 نقطة

سموحة - 15 نقطة

زد - 15 نقطة

مودرن سبورت - 15 نقطة

