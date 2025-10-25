المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
توفيق محمد: إذا انضممت للأهلي سأقدم كل ما لدي.. وأشبه معلول في 3 جوانب

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:38 م 25/10/2025
توفيق محمد

توفيق محمد لاعب بتروجيت

أعرب توفيق محمد، ظهير أيسر فريق بتروجيت، بعد تشبيه الجماهير له بالتونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي السابق، كما تطرق للحديث عن انضمامه لصفوف المارد الأحمر.

توفيق محمد ومفاوضات الأهلي

توفيق محمد كان قريبًا من الانضمام لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن مدرب بتروجيت أصر على استمراره.. طالع التفاصيل من هنا

وقال توفيق عبر أون سبورت إف إم: "بالتأكيد كنت أتمنى الانضمام للنادي الأهلي، كذلك هناك أندية أخرى مثل الزمالك وبيراميدز".

التشبيه بعلي معلول

أضاف: "سعدت جدًا بعد تشبيهي بعلي معلول، هو حقق إنجازات عديدة مع الأهلي، وصنع تاريخًا مميزًا مع منتخب تونس، وسأظل أفتخر بتشبيه الجماهير لي بمعلول حتى اعتزالي كرة القدم".

تابع: "إذا انضممت لصفوف الأهلي سأقدم كل ما لدي، وبالتأكيد عندما تفقد جوهرة (علي معلول)، يجب ألا تنساه أثناء بحثك عن بديله، خاصة وأنه ترك أثرًا كبيرًا".

أوضح لاعب بتروجيت في ختام تصريحاته: "البعض شبهني بعلي معلول في أكثر من جانب، سواء العرضيات أو الدفاع أو الهجوم".

ولعب توفيق محمد، 10 مباريات مع بتروجيت حتى الآن في الدوري الممتاز، وأسهم في هدفًا واحدًا ضد المصري البورسعيدي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي بتروجيت علي معلول توفيق محمد





