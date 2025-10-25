انتهت مباراة حرس الحدود وغزل المحلة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

تشكيل حرس الحدود:

محمود الزنفلي – معتز محمد – إبراهيم عبد الحكيم – مؤمن عوض – فوزي الحناوي – محمد أشرف "روقا" – محمد مجلي – محمود أوكا – محمد الدغيمي – محمد حمدي زكي – محمد النجيلي.

تشكيل غزل المحلة:

عامر عامر – يحيى زكريا – أحمد العش – محمد عبد الغني – عبد الرحيم عموري – عبد الرحمن بودي – موري تورية – معاذ عبد السلام – رشاد العرفاوي – سعيدي بن سعيدي – محمود صلاح.

ويُعتبر فريق غزل المحلة "ملك التعادلات" في الدوري هذا الموسم، بعد أن تعادل في تسع مباريات من أصل 12، فيما حقق فوزين وتلقى خسارة واحدة فقط.

وبهذه النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

في المقابل، رفع حرس الحدود رصيده إلى 12 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في ثلاث، مقابل خمس هزائم.