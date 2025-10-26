المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: جلسة بين فيريرا وأحمد عبد الرؤوف في الزمالك

محمد خيري

كتب - محمد خيري

01:50 م 26/10/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا

يعقد يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد الجديد في الجهاز الفني.

وأعلن نادي الزمالك، انضمام أحمد عبد الرؤوف، إلى جهاز يانيك فيريرا، بعد رحيل حازم إمام.. طالع التفاصيل من هنا

وعلم يلا كورة، أن عبد الروف سوف يتواجد في مران الزمالك بداية من غدٍ الاثنين.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، عن جلسة مرتقبة بين يانيك فيريرا، وأحمد عبد الرؤوف، قبل المران غدًا، وذلك للاتفاق على الأدوار الذي سيحصل عليها رؤوف.

وكان حازم إمام قد تقدم باستقالته من جهاز يانيك فيريرا، دون الكشف عن الأسباب.. طالع التفاصيل من هنا

وفاز الزمالك بهدف نظيف أمام ديكيداها الصومالي، يوم الجمعة الماضي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وهاجمت جماهير الزمالك، يانيك فيريرا، وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي؛ بسبب تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة.

وتقدم جون إدوار باعتذار رسمي إلى جماهير الزمالك، مطالبًا إياهم بالاستمرار في مساندة الفريق في أصعب مرحلة.. طالع التفاصيل من هنا

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي فيريرا جون إدوارد أحمد عبد الرؤوف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg