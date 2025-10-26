يعقد يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد الجديد في الجهاز الفني.

وأعلن نادي الزمالك، انضمام أحمد عبد الرؤوف، إلى جهاز يانيك فيريرا، بعد رحيل حازم إمام.. طالع التفاصيل من هنا

وعلم يلا كورة، أن عبد الروف سوف يتواجد في مران الزمالك بداية من غدٍ الاثنين.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، عن جلسة مرتقبة بين يانيك فيريرا، وأحمد عبد الرؤوف، قبل المران غدًا، وذلك للاتفاق على الأدوار الذي سيحصل عليها رؤوف.

وكان حازم إمام قد تقدم باستقالته من جهاز يانيك فيريرا، دون الكشف عن الأسباب.. طالع التفاصيل من هنا

وفاز الزمالك بهدف نظيف أمام ديكيداها الصومالي، يوم الجمعة الماضي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وهاجمت جماهير الزمالك، يانيك فيريرا، وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي؛ بسبب تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة.

وتقدم جون إدوار باعتذار رسمي إلى جماهير الزمالك، مطالبًا إياهم بالاستمرار في مساندة الفريق في أصعب مرحلة.. طالع التفاصيل من هنا

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.