أكد أحمد حسام عوض، المرشح على منصب العضوية فوق السن، أن عمله في اتحاد الكرة أكسبه خبرات كبيرة في العمل الرياضي.

وتقام انتخابات الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري.

وقال أحمد حسام عوض في تصريحات صحفية: "شرف كبير أن أنال ثقة محمود الخطيب، وأن أتواجد ضمن قائمته الانتخابية، دخول انتخابات الأهلي مسؤولية عظيمة، وأتمنى أن نكون جميعًا على قدر ثقة الأعضاء، وأن نحقق طموحات جماهير النادي ومجلسه وجمعيته العمومية".

وأضاف: "بدأت كمقرر للجنة الشباب ثم توليت رئاستها، وخلال هذه الفترة قررت التعمق في مجال الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي، فدرست في برشلونة، وحصلت على خبرات واسعة ساعدتني في تطوير رؤيتي الإدارية".

وتابع: "من التجارب المهمة في مسيرتي عملي كعضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة، وهي تجربة أفادتني كثيرًا، حيث توسعت رؤيتي في ملفات متعددة تم تكليفي بها ونجحت في إنجازها".

وشدد: "كان لي شرف التعيين في مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، استطعنا أن نساهم في تطوير فكر الاستثمار الرياضي داخل النادي".

وأشار إلى: "قمنا بتعظيم موارد النادي من خلال تطوير الرعايات، وإبرام عقود جديدة مع الشركة المتحدة، وحققنا نقلة نوعية في استغلال العلامة التجارية للأهلي وحقوق اللاعبين الإعلانية بشكل احترافي، بما يتناسب مع قيمة النادي وتاريخه".

وواصل: "مجلس إدارة الأهلي منذ عام 2017 وحتى اليوم حقق طفرة غير مسبوقة في ملف المنشآت، هناك تكامل كبير بين المجلس وشركة الإنشاءات التي قامت بجهود هائلة، وهي تمثل ركيزة أساسية في زيادة مداخيل النادي مستقبلًا".

وشدد: "ملف الخدمات يحظى باهتمام خاص في الفترة المقبلة وهناك جولات مستمرة للاستماع إلى آراء الأعضاء ومقترحاتهم داخل الفروع والمقر الرئيسي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم".

وأتم: "الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تخذل النادي في أي وقت، وهي دائمًا شريك أساسي في صنع المستقبل. نكتب معًا فصلًا جديدًا من تاريخ الأهلي، ونتعهد بأن نكون على قدر المسؤولية وثقة الأعضاء، لأن الأهلي يستحق دائمًا الأفضل".