كلام فى الكورة
مصدر بالأهلي: تطبيق الحد الأدنى للأجور تم بالكامل.. والعاملون أساس النجاح في منظومة النادي

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

02:47 م 27/10/2025
شعار الأهلي

شعار النادي الأهلي

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن إدارة النادي طبقت الحد الأدنى للأجور على النحو الأمثل، التزامًا بتوجيهات الدولة، موضحًا أن جميع العاملين يحصلون على حقوقهم كاملة دون أي تمييز.

وأشار المصدر في تصريحات ليلا كورة إلى أن العاملين والموظفين يمثلون الركيزة الأساسية لمنظومة العمل داخل النادي، ودورهم محوري في تحقيق النجاحات الإدارية والتنظيمية في الفروع الأربعة للأهلي.

وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى للأجور تم بالفعل داخل النادي ولا توجد أي مشكلات في هذا الملف، لافتًا إلى أن بعض الحالات الفردية تسعى للحصول على مكتسبات مالية إضافية بالمخالفة لنظم العمل المعتمدة بإدارة شؤون العاملين.

وأوضح أنه قد تم التعامل معها وفقًا للسياسات المطبقة على الجميع، مؤكدًا أن مبدأ العدالة والمساواة يسود بين جميع أفراد منظومة الأهلي.

