الإسماعيلي: قررنا شكوى محمود البنا بسبب أخطائه في مباراة فاركو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:51 م 27/10/2025
الإسماعيلي

الإسماعيلي

أعلن أحمد العجوز رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، تقديم شكوى ضد محمود البنا حكم مباراة فاركو، بسبب أخطائه التي أثرت بالفريق خلال المباراة التي أُقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي بهدف دون رد أمام فاركو، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري.

وأعرب العجوز عن استيائه الشديد من الأداء التحكيمي في مباراة الفريق أمام فاركو.

وقال رئيس جهاز الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "حكم المباراة تعامل على الفريقين في الكثير من القرارات بميزانين مختلفين، وهو ما أثار غضب الجميع داخل الجهاز الفني واللاعبين".

وأضاف: "ما حدث من محمود البنا تجاه فريقنا غير مقبول، خاصة في ظل عدم احتسابه ركلة جزاء واضحة لصالحنا، بجانب القرارات العكسية التي اتخذها، وأبرزها إشهار البطاقة الحمراء لعبدالله الشحات مدرب الفريق قبل طرده".

وتابع: "طالبنا في بداية الموسم بمساواة بين جميع الأندية، لكن ما يحدث في المباريات يُعيد كل شيء إلى نقطة الصفر، بعيداً عن مبدأ المساواة بين الجميع داخل المستطيل الأخضر".

واختتم العجوز حديثه: "سنرسل شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة من أجل إنصافنا مما نتعرض له من الأخطاء التحكيمية التي تكبدنا الكثير من النقاط".

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري خلال الموسم الحالي، برصيد 7 نقاط.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري فاركو محمود البنا

