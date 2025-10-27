المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 1
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

ضمنهم زيزو.. يلا كورة يكشف موقف إصابات الأهلي قبل مباراة بتروجيت

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:54 م 27/10/2025
زيزو

أحمد زيزو لاعب النادي الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف الإصابات قبل مواجهة فريق بتروجيت المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه بتروجيت، في تمام الثامنة مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، لحساب مباريات الجولة الـ 12 من المسابقة.

موقف إصابات الأهلي

انتظم محمد الشناوي في تدريبات حراس مرمى الأهلي، على هامش مران اليوم الإثنين، بعدما اشتكى من إجهاز ونزلة برد.

كما قال مصدر في تصريحات ليلا كورة إن أحمد زيزو شارك بصورة طبيعية في المران، بالإضافة إلى كريم فؤاد.

أضاف المصدر أنه تم الاكتفاء بجري الثنائي أشرف داري وحمد شريف حول الملعب فقط، بينما لا يزال أمام حسين الشحات، 6 أسابيع قبل العودة.

وكان الأهلي انتصر على إيجل نوار البوروندي (1-0)، في مباراة الإياب لدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل إلى دور المجموعات من المسابقة.

ومن جانبه، لا يزال يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي، يخضع لفحوصات طبية خلال الأيام المقبلة، لحسم موقفه من العودة للتدريبات بشكل خفيف.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي محمد الشناوي أحمد زيزو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

ما قبل المباراة
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
وادي دجلة

وادي دجلة

3

الاتحاد يحتل المركز الـ19 برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، بينما وادي دجلة في المركز السابع برصيد 16 نقطة من 11 مباراة

تفاصيل المباراة
