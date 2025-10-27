استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف الإصابات قبل مواجهة فريق بتروجيت المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه بتروجيت، في تمام الثامنة مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، لحساب مباريات الجولة الـ 12 من المسابقة.

موقف إصابات الأهلي

انتظم محمد الشناوي في تدريبات حراس مرمى الأهلي، على هامش مران اليوم الإثنين، بعدما اشتكى من إجهاز ونزلة برد.

كما قال مصدر في تصريحات ليلا كورة إن أحمد زيزو شارك بصورة طبيعية في المران، بالإضافة إلى كريم فؤاد.

أضاف المصدر أنه تم الاكتفاء بجري الثنائي أشرف داري وحمد شريف حول الملعب فقط، بينما لا يزال أمام حسين الشحات، 6 أسابيع قبل العودة.

وكان الأهلي انتصر على إيجل نوار البوروندي (1-0)، في مباراة الإياب لدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل إلى دور المجموعات من المسابقة.

ومن جانبه، لا يزال يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي، يخضع لفحوصات طبية خلال الأيام المقبلة، لحسم موقفه من العودة للتدريبات بشكل خفيف.