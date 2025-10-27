المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هدف ملغى وركلة جزاء مهدرة.. الجونة يخطف انتصارا مثيرا من سموحة في الدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:04 م 27/10/2025
الجونة

مباراة سموحة والجونة

اقتنص فريق الجونة انتصارًا مثيرًا من ملعب مضيفه فريق سموحة، اليوم الإثنين، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجونة حسم المباراة بالفوز على نظيره سموحة (1-0)، التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، بالجولة الـ 12 من مسابقة الدوري.

انتصار الجونة

هدف الجونة الوحيد جاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عن طريق محمد النحاس من تمريرة أسيست أحمد جمال.

المباراة شهدت إحراز هدفًا لصالح الجونة، بعد دربكة بين مدافع سموحة وحارس مرماه أحمد ميهوب، لكن الحكم بعد العودة إلى الفار، ألغاه لوجود مخالفة على مهاجم الفريق الساحلي.

كما حصل سموحة على ركلة جزاء، لكن حسام أشرف ضيع فرصة التعادل على فريقه، بعدما سدد الكرة في القائم الأيمن.

ورفع الجونة رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد سموحة عند 15 نقطة، ويتواجد بالمرتبة العاشرة في جدول الترتيب.

الدوري المصري الممتاز الجونة سموحة

