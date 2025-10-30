المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تعليمات فيريرا وحمل بدني.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:04 م 27/10/2025
فريق الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

استأنف نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي في الدوري.

ويلعب الزمالك مع البنك الأهلي، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وألقى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران الذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، استعدادًا للقاء البنك الأهلي.

وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، من أجل تحقيق الفوز في مباراة البنك الأهلي، للاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري.

كما منح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمواجهة المقبلة.

تدريبات بدنية

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا بالشكل الأمثل، بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات بالأمس.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، وتضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي فيريرا

