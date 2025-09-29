المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"عدم رد ولائحة لم تطبق".. الخطيب يكشف سبب انسحاب الأهلي من قمة الزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:19 م 27/10/2025
الزمالك

صورة من مباراة القمة 130

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سبب الانسحاب من مباراة القمة في دوري الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الأهلي ليس المخطئ في عدم تطبيق اللائحة.

وكان الأهلي قد اعترض على عدم تعيين حكام أجانب في مباراة الزمالك بالقمة 130، وأعلن انسحابه من المباراة ليتم اعتبار الزمالك فائزا بنتيجة 3-0 في هذه المواجهة.

وقال الخطيب في تصريحات عبر قناة النهار: "ليس الخطيب فقط من اتخذ قرارًا بعدم خوض مباراة الزمالك في الدوري، بل الأغلبية في مجلس الإدارة رأت ذلك".

وأضاف: "الأهلي كان عندما يعترض على الحكام ويرسل بيانات لم يتم الرد عليه، بالإضافة إلى أنه تم إخفاء خطاب حرم الأهلي من بطولة قارية كبيرة، وبالتالي اتخذنا موقفا حتى لا تتكرر هذه الأمور".

وأضاف: "اللائحة تقول إن من يريد حكاما أجانب لمبارياته عليه الطلب قبل المباراة بـ 15 يوم، ومن المسؤول عن عدم تطبيق تلك اللائحة؟ بالتأكيد ليس الأهلي".

وأكمل الخطيب: "دفعنا ثمن ذلك الانسحاب بخصم 3 نقاط من رصيد الأهلي، ورغم أن منافسنا كان قد ابتعد عنا بحوالي 4 نقاط عدنا وحققنا الانتصارات وتوجنا بالدوري".

وأنهى: "الأهلي مستعد أن يدفع ثمنا من أجل ترسيخ المبدأ".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري الخطيب القمة 130

