تحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، والمرشح على المنصب نفسه في الدورة المقبلة، عن الاهتمام بقطاع الناشئين وحلم إنشاء فروع للنادي في المحافظات.

كان النادي الأهلي، قد أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025-2029، تحت إشراف قضائي كامل، لتوفير أقصى درجات الشفافية.

أهداف مجلس الخطيب

وقال الخطيب في تصريحات عبر قناة النهار: "على مدار آخر 8 سنوات، هناك تقريبًا 10 لاعبين ناشئين خرجوا لقضاء معايشات خارج مصر، في أوروبا".

أضاف: "براند" اسم الأهلي يضيف لأي مكان، ويساهم في جذب الرعاة، ويجلب دخلًا طيبًا للنادي، بالإضافة إلى الشركات التي تعمل بشكل منفصل وتساعد في زيادة المداخيل المالية".

تابع رئيس القلعة الحمراء: "نستهدف إنشاء فرعين جديدين للأهلي في المنصورة وأسيوط، خلال الدورة المقبلة".

اختتم تصريحاته: "نفكر في تأسيس شركة لإدارة الجوانب التجارية لألعاب الصالات، ولا بد أن تكون معادلة من جانب اللجنة الأولمبية، ألا تكون إيرادات الاتحادات معتمدة على الأندية فقط".