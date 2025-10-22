المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صلاح محسن: أحلم بالتواجد مع المنتخب في أمم أفريقيا وكأس العالم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:54 م 27/10/2025
صلاح محسن

صلاح محسن - مهاجم المصري

يحلم صلاح محسن، لاعب المصري، بالتواجد مع منتخب مصر الأول في بطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم القادمة.

وقال صلاح محسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "احترم رؤية الجهاز الفني للمنتخب الأول والمنتخب الثاني أيضًا، في عدم اختياري".

وأضاف: "تواصل معي طبيب منتخب مصر الأول في المعسكر الماضي وكان من المفترض أن أتواجد ولكن لم يحدث بسبب الإصابة، ولم يتواصل معي أحد من المنتخب الثاني".

وأوضح: "أحلم بالتواجد مع منتخب مصر الأول في أمم أفريقيا وكأس العالم القادمة، والعودة للمنتخب أمر كبير ومهم بالتأكيد".

وواصل صلاح محسن: "في الموسم الماضي قدمت أداءً جيدًا مع المصري والموسم الحالي أسير بشكل جيد، وأدائي يتطور بالمشاركة المتتالية (أديني ثقة ولعب ومش هشوف حد)، استمرار اللعب هو أهم شيء بالتأكيد".

أما عن أفضل فتراته في كرة القدم.. قال: "كانت في إنبي عند بداية ظهوري وفترتي في الأهلي مع بيتسو موسيماني فكنت مؤثر للغاية بتسجيل الأهداف، وبعدها قمت بتجديد عقدي ولم أشارك بشكل مستمر ولكن حاليا أعيش فترة جيدة في المصري".

وأنهى: "الحكم طردني من مباراة الاتحاد الليبي لأنني اشتبكت مع حارس المرمى بعدما اعتدى علي خلال المباراة دون كرة، ولم أستطع السيطرة على انفعالاتي وقتها".

مباراة المصري القادمة
منتخب مصر كأس العالم حسام حسن حلمي طولان المصري البورسعيدي أمم أفريقيا صلاح محسن

