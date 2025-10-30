المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وليد صلاح عبد اللطيف لمجلس الزمالك: النادي بيموت.. وهل تبرع هشام نصر لوجه الله؟ (فيديو)

محمد همام

كتب - محمد همام

04:00 م 29/10/2025
وليد صلاح عبد اللطيف

وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق وإدارة الزمالك

هاجم وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بسبب أدائها في العديد من الملفات، وأبرزها فريق الكرة في الموسم الحالي.

وحل نجم الزمالك السابق ضيفًا على برنامج "زاوية عكسية" على موقع "يلا كورة"، وتحدث عن إدارة النادي برئاسة لبيب، بالإضافة إلى التبرع الذي قام به هشام نصر، نائب رئيس النادي.

وتَبرع هشام نصر بمبلغ 20 مليون جنيه قبل لقاء غزل المحلة لصالح فريق الكرة، بسبب تأخر النادي في دفع المستحقات المالية بسبب الأزمة المالية.

جاءت خطوة هشام نصر قبل حوالي شهر، وتحديدًا قبل لقاء غزل المحلة الذي انتهى بالتعادل 1-1 في إطار منافسات الدوري موسم 2025-2026.

يحتل فريق الزمالك المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، حيث يستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي مساء غدٍ الخميس في إطار الأسبوع الـ12.

لمشاهدة تصريحات وليد صلاح عبد اللطيف تابع الفيديو التالي..

 

الزمالك الدوري المصري وليد صلاح عبد اللطيف حسين لبيب هشام نصر

