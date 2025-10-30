هاجم وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بسبب أدائها في العديد من الملفات، وأبرزها فريق الكرة في الموسم الحالي.

وحل نجم الزمالك السابق ضيفًا على برنامج "زاوية عكسية" على موقع "يلا كورة"، وتحدث عن إدارة النادي برئاسة لبيب، بالإضافة إلى التبرع الذي قام به هشام نصر، نائب رئيس النادي.

وتَبرع هشام نصر بمبلغ 20 مليون جنيه قبل لقاء غزل المحلة لصالح فريق الكرة، بسبب تأخر النادي في دفع المستحقات المالية بسبب الأزمة المالية.

جاءت خطوة هشام نصر قبل حوالي شهر، وتحديدًا قبل لقاء غزل المحلة الذي انتهى بالتعادل 1-1 في إطار منافسات الدوري موسم 2025-2026.

يحتل فريق الزمالك المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، حيث يستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي مساء غدٍ الخميس في إطار الأسبوع الـ12.

