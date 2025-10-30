المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة بيزيرا.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:54 ص 30/10/2025
أحمد شريف - الزمالك

الزمالك

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع عبر قناة "أون سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ولم يتواجد بيزيرا في التشكيل الأساسي لمباراة الزمالك الماضية في الكونفدرالية، ومن المتوقع أن يبدأ لقاء اليوم.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.



