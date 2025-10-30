المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بينها الإسماعيلي والكهرباء.. حكام مباريات السبت في الدوري الممتاز

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:30 م 30/10/2025 تعديل في 31/10/2025
أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، حكام المباريات الثلاثة التي ستقام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، غد الجمعة.

وتقام مباريات الدوري الممتاز بعد غد السبت، بواقع مباراتين في السابعة مساءً، وواحدة في الرابعة، بعد تغيير التوقيت إلى الشتوي منتصف ليل الغد.

حكام مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

يدير إبراهيم محمد مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت، يعاونه أسامة عبد اللطيف مساعد أول، أحمد عادل مساعد ثان وحسني سلطان حكمًا رابعًا.

بينما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو، مصطفى مدحت ويساعده أحمد طارق موسى.

حكام مباراة الجونة فاركو

يتولى محمود ناصف إدارة مباراة الجونة فاركو، يعاونه محمد سعيد شيكا مساعد أول، كريم ذكي مساعد ثان ومحمود حسين حكمًا رابعًا.

فيما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو، علاء صبري ويساعده محمد أيمن.

حكام مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية

يدير مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية حمادة القلاوي، يعاونه أحمد حسام مساعد أول، خالد حسام مساعد ثان وأحمد ناصر حكمًا رابعًا.

بينما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو، عبد العزيز السيد وهشام القاضي.

