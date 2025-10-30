المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

1 0
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

0 1
18:45
العين

العين

شحاتة والجزيري يقودان دكة بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي بالدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:20 م 30/10/2025
سيف الدين الجزيري - الزمالك

سيف الدين الجزيري - الزمالك

يقود الثنائي محمد شحاتة وسيف الدين الجزيري دكة بدلاء الزمالك في مواجهة البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وأعلن البلجيكي يانيك فيريرا عن التشكيلة الرسمية للزمالك ضد البنك الأهلي وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

بدلاء الزمالك ضد البنك الأهلي

تشهد دكة بدلاء الزمالك عودة محمد شحاتة بعد تعافيه من الإصابة.

كما يعود سيف الجزيري لدكة البدلاء بعدما كان أساسيا في لقاء ديكيداها الصومالي الماضي بالكونفدرالية.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي كل من: "المهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح وأحمد ربيع ومحمد شحاتة وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وعمرو ناصر وسيف الجزيري".

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي

لم يحقق الفارس الأبيض الانتصار في آخر 3 مباريات بالدوري (تعادل مع الجونة وغزل المحلة، وخسر من الأهلي).

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وفي حالة فوزه سيرتقي إلى المركز الثالث.

ويقع البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

ما قبل المباراة
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
الزمالك

الزمالك

3

تشكيل فريق البنك الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي خط الدفاع: هشام صلاح، عمرو الجزار، مصطفى الزناري، إسحاق يعقوبو خط الوسط: محمد فتحى، محمد إبراهيم، محمد بن شرقي، مصطفى شلبي خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

تفاصيل المباراة
